Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Современные технологии позволяют даже спрогнозировать точный возраст отказа от никотина.
Учёные рассказали, когда нужно бросать курить
Организована «горячая линия».
Роспотребнадзором СО организовано консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
Грандиозное зрелище смогли увидеть более 10 тысяч зрителей.
В Самаре прошел Парад Памяти, который стал одним из самых масштабных за последние 8 лет
«Кер сари» — это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили пиво из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных.
В Самаре пройдет XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
9 ноября в 17.30 в ДК пройдет праздничная программа, посвященная 75-летию учреждения культуры.
Самарскому ДК «Заря» - 75 лет!
“Росскат” — предприятие полного цикла. Оно осуществляет металлургическую переработку меди, прокат медной катанки и непосредственное изготовление кабельно-проводниковой продукции.
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров открыли новый цех завода “Росскат” в Тольятти
Остановку перенесут весной 2019 года в рамках реконструкции Заводского шоссе.
Остановку у рынка «Норд» на Заводском шоссе перенесут на улицу Рыльскую
сегодня  Среда, 7 ноября, 21:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/11:
USD 65.99
0.41
EUR 75.32
0.33
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили Поволжский православный институт в Тольятти

7 ноября 2018 17:28
157
Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.
В рамках рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили Поволжский православный институт им.Святителя Алексия,митрополита московского.

Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.

Строительство вуза началось в 2006 году.

Спустя 8 лет (2014г) состоялся первый набор студентов на заочное отделение.

Уже в этом году на очную форму поступило 93 абитуриента, еще 65- на заочную, причем не только из СО, но и других регионов Ф.

Всего же обучение проходит 460 студентов. 

Ректор Православного института отец Дмитрий Лескин рассказал об этапах строительства вуза и о тех планах, которые в перспективе планируется реализовать: завершить строительство учебного корпуса (общая готовность сейчас 85%) и еще одного общежития, а также благоустроить сквер.

Учебные классы вуза оборудованы в соответствии с современыми требованиями: здесь удобные парты, компьтеры, интерактивная доска. Есть музыкальные классы, кабинеты робототехники, живописи, музей. "Изюминка" здания - четырёхэтажный атриум со стеклянной крышей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
68
7 ноября 2018  20:20
Современные технологии позволяют даже спрогнозировать точный возраст отказа от никотина.
Учёные рассказали, когда нужно бросать курить
Современные технологии позволяют даже спрогнозировать точный возраст отказа от никотина.  Социум
69
7 ноября 2018  20:07
Организована «горячая линия».
Роспотребнадзором СО организовано консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
 Организована «горячая линия».  Социум
77
Весь список

Здравоохранение
7 ноября 2018  13:05
Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина - 110 лет!
Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина - 110 лет!
Сегодня это целый медицинский город. Здравоохранение
236
6 ноября 2018  23:30
Манипуляции со статистикой стали одной из причин освобождения Геннадия Гридасова от должности министра здравоохранения региона.
В статистику умерших от сердечных болезней вернули «потерянных» Геннадием Гридасовым
Манипуляции со статистикой стали одной из причин освобождения Геннадия Гридасова от должности министра здравоохранения региона.  Здравоохранение
519
6 ноября 2018  11:31
Учёные назвали продукт для похудения
Учёные назвали продукт для похудения
Регулярное употребление разнообразных орехов может предотвратить набор веса и улучшить сердечно-сосудистую систему.  Здравоохранение
383
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
60
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
192
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
169
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
410
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
318
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
420
Весь список
Образование
7 ноября 2018  13:47
В СамГУПС выбирают нового ректора Кандидаты уже выступили с заключительным словом.
В СамГУПС выбирают нового ректора
Кандидаты уже выступили с заключительным словом. Образование
272
7 ноября 2018  12:30
Самарцев приглашают написать географический диктант Он состоится 11 ноября в 11.00 в Историческом парке
Самарцев приглашают написать географический диктант
Он состоится 11 ноября в 11.00 в Историческом парке "Россия - Моя история". Образование
192
6 ноября 2018  18:23
Новое подразделение нацелено на вовлечение детей в инновационное творчество и подготовку педагогов.
В самарском Политехе будет создан Центр развития современных компетенций детей
Новое подразделение нацелено на вовлечение детей в инновационное творчество и подготовку педагогов.   Образование
333
Весь список

Культура
7 ноября 2018  18:20
«Кер сари» — это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили пиво из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных.
В Самаре пройдет XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
«Кер сари» — это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили... Культура
121
7 ноября 2018  14:01
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 21 декабря Днем позже он побывает в Тольятти.
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 21 декабря
Днем позже он побывает в Тольятти. Культура
204
7 ноября 2018  12:42
В Самаре появится новый кинотеатр Он разместится в районе пересечения Ташкентской с Московским шоссе.
В Самаре появится новый кинотеатр
Он разместится в районе пересечения Ташкентской с Московским шоссе. Культура
237
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
184
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
576
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1583
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
664
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
741
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
728
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
746
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
677
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1326
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
68
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
248
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1040
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1405
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1467
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2592
Весь список

Мероприятия
Роспотребнадзором СО организовано консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
В Самаре прошел Парад Памяти, который стал одним из самых масштабных за последние 8 лет
В Самаре пройдет XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные