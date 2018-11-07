Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили Поволжский православный институт в Тольятти

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Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.Строительство вуза началось в 2006 году.Спустя 8 лет (2014г) состоялся первый набор студентов на заочное отделение.Уже в этом году на очную форму поступило 93 абитуриента, еще 65- на заочную, причем не только из СО, но и других регионов Ф.Всего же обучение проходит 460 студентов.Ректор Православного института отец Дмитрий Лескин рассказал об этапах строительства вуза и о тех планах, которые в перспективе планируется реализовать: завершить строительство учебного корпуса (общая готовность сейчас 85%) и еще одного общежития, а также благоустроить сквер.Учебные классы вуза оборудованы в соответствии с современыми требованиями: здесь удобные парты, компьтеры, интерактивная доска. Есть музыкальные классы, кабинеты робототехники, живописи, музей. "Изюминка" здания - четырёхэтажный атриум со стеклянной крышей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.