Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посещают ряд предприятий Тольятти. Первое - ПАО "КуйбышевАзот"

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Он отработал на поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах 696 часов, руководил ликвидацией всех крупных чрезвычайных ситуаций в Самарской области и за ее пределами.
Народное признание 2018: начальник ПСС СО Олег Моцарь был отмечен в номинации «Признание и уважение»
Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили Поволжский православный институт в Тольятти
Для пенсионеров – 8080 рублей.
В Самарской области установлена величина прожиточного минимума на третий квартал текущего года
На территории региона функционирует более 4,2 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций
СО вошла в пятерку лидеров рейтинга субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО
Значение Парада переоценить невозможно — он оказал существенное влияние на исход ВОВ, в нужный момент подняв боевой дух советских солдат, и деморализовав противника, показав ему что российский народ не сломлен и не готов сдаваться.
В районах Самарской области проходят мероприятия, посвященные Параду Памяти
До 15 ноября на сайте добровольцыроссии.рф проходит народное голосование, где можно отдать голос за понравившийся проект.
Претендентами на победу во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» стали 2 самарских участника
В настоящее время с более чем 20-ю провинциями Китая осуществляется торгово-экономическое сотрудничество.
Вопросы сотрудничества с Китайской народной республикой обсудили в рамках визита в регион официальной делегации
сегодня  Среда, 7 ноября, 17:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/11:
USD 65.99
0.41
EUR 75.32
0.33
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посещают ряд предприятий Тольятти. Первое - ПАО "КуйбышевАзот"

7 ноября 2018 15:23
160
Особое внимание - высокотехнологичному производству аммиака.
Губернатор Дмитрий Азаров и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посещают ряд предприятий Тольятти.

Первое - ПАО "КуйбышевАзот".  Особое внимание - высокотехнологичному производству аммиака, которое было запущено в этом году совместно с немецкой компанией LindeGroup

Новое производство запущено 19 июля этого года. Инвестиции составили 20 млрд.руб. (софинансирование Linde и КуАз 50/50).

Создано 28 высокотехнологичных рабочих мест, средняя зарплата на этом участке-более 86 тысяч рублей.

Производство экологично, выбросы в 5 раз меньше минимального норматива.

"КуйбышевАзот" выпускает полиамид, который необходим для изготовления пленок, нитей и волокон, а также инженерных пластиков.

Весной этого года завод запустил четвертую очередь производства.

Создано дополнительно 28 рабочих мест, а общее количество мест на этом производстве - 400.

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров ознакомились с производством, пообщались с рабочими завода, а также оценили установку пропитки кордной ткани, которая нужна для изготовления шин.

Мощность этого производства составляет 30 млн погонных метров в год.

В Тольятти открыто ещё 300 новых рабочих мест - "Росскат" открывает опытно-промышленное производство медных катодов. Плановый объём продукции - 5,3 млрд., мощность - 12 тыс.тонн продукции в год. В 2019 планируется расширение производства - передислокация линий из других регионов в СО

"Реализация этого проекта Тольятти говорит о работе руководства Самарской области, выборе приоритетов в развитии региона и, самое главное, о результативности проводимой работы по созданию новых рабочих мест, ухода Тольятти от статуса моногорода"- отметил Полпред Игорь Комаров.

Всего оба этапа развития производственных мощностей (начало 2 этапа - 2019 год) позволят создать тысячу новых рабочих мест в Тольятти. Общий объём инвестиций - более 11 млрд. рублей. Старт новому производству дали  Игорь Комаров и Дмитрий Азаров.

"Я уверен, что Тольятти остаётся зоной особого внимания Президента, федеральных властей и, конечно, регионального правительства. Особенно важно, что новые производства, новые рабочие места открываются здесь, в городе, который переживает своё четвёртое рождение", - отметил глава региона.

"Очень важно, что здесь реализуется проект, который позволяет выпускать продукцию, ориентированную на внешние рынки, на импортозамещение в России, - подчеркнул Дмитрй Азаров. - Благодаря компании "Росскат", мерам поддержки в Тольятти только этим предприятием будет создано 1000 новых рабочих мест", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.












Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
0
7 ноября 2018  17:37
Он отработал на поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах 696 часов, руководил ликвидацией всех крупных чрезвычайных ситуаций в Самарской области и за ее пределами.
Народное признание 2018: начальник ПСС СО Олег Моцарь был отмечен в номинации «Признание и уважение»
Он отработал на поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах 696 часов, руководил ликвидацией всех крупных чрезвычайных ситуаций в Самарской области и... Социум
0
7 ноября 2018  17:28
Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили Поволжский православный институт в Тольятти
Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.   Социум
9
Весь список

Здравоохранение
7 ноября 2018  13:05
Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина - 110 лет!
Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина - 110 лет!
Сегодня это целый медицинский город. Здравоохранение
185
6 ноября 2018  23:30
Манипуляции со статистикой стали одной из причин освобождения Геннадия Гридасова от должности министра здравоохранения региона.
В статистику умерших от сердечных болезней вернули «потерянных» Геннадием Гридасовым
Манипуляции со статистикой стали одной из причин освобождения Геннадия Гридасова от должности министра здравоохранения региона.  Здравоохранение
509
6 ноября 2018  11:31
Учёные назвали продукт для похудения
Учёные назвали продукт для похудения
Регулярное употребление разнообразных орехов может предотвратить набор веса и улучшить сердечно-сосудистую систему.  Здравоохранение
320
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
55
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
187
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
165
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
407
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
317
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
418
Весь список
Образование
7 ноября 2018  13:47
В СамГУПС выбирают нового ректора Кандидаты уже выступили с заключительным словом.
В СамГУПС выбирают нового ректора
Кандидаты уже выступили с заключительным словом. Образование
169
7 ноября 2018  12:30
Самарцев приглашают написать географический диктант Он состоится 11 ноября в 11.00 в Историческом парке
Самарцев приглашают написать географический диктант
Он состоится 11 ноября в 11.00 в Историческом парке "Россия - Моя история". Образование
145
6 ноября 2018  18:23
Новое подразделение нацелено на вовлечение детей в инновационное творчество и подготовку педагогов.
В самарском Политехе будет создан Центр развития современных компетенций детей
Новое подразделение нацелено на вовлечение детей в инновационное творчество и подготовку педагогов.   Образование
328
Весь список

Культура
7 ноября 2018  14:01
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 21 декабря Днем позже он побывает в Тольятти.
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 21 декабря
Днем позже он побывает в Тольятти. Культура
157
7 ноября 2018  12:42
В Самаре появится новый кинотеатр Он разместится в районе пересечения Ташкентской с Московским шоссе.
В Самаре появится новый кинотеатр
Он разместится в районе пересечения Ташкентской с Московским шоссе. Культура
190
7 ноября 2018  10:34
Благотворительный проект
Благотворительный проект "театральный маршрут" для жителей самарской Безымянки открывает четвертый сезон
Ветеранов, школьников, учителей и трудных подростков Металлурга вывезут на лучшие спектакли. Культура
178
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
182
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
574
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1581
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
659
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
739
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
724
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
742
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
676
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1323
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
0
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1037
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1400
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1465
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2587
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1969
Весь список

Мероприятия
В районах Самарской области проходят мероприятия, посвященные Параду Памяти
11 ноября Самарская область узнает имя лучшего студента 2018 года
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметил свой первый день рождения
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные