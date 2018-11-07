Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посещают ряд предприятий Тольятти. Первое - ПАО "КуйбышевАзот"
7 ноября 2018 15:23
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Первое - ПАО "КуйбышевАзот". Особое внимание - высокотехнологичному производству аммиака, которое было запущено в этом году совместно с немецкой компанией LindeGroup
Новое производство запущено 19 июля этого года. Инвестиции составили 20 млрд.руб. (софинансирование Linde и КуАз 50/50).
Создано 28 высокотехнологичных рабочих мест, средняя зарплата на этом участке-более 86 тысяч рублей.
Производство экологично, выбросы в 5 раз меньше минимального норматива.
"КуйбышевАзот" выпускает полиамид, который необходим для изготовления пленок, нитей и волокон, а также инженерных пластиков.
Весной этого года завод запустил четвертую очередь производства.
Создано дополнительно 28 рабочих мест, а общее количество мест на этом производстве - 400.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров ознакомились с производством, пообщались с рабочими завода, а также оценили установку пропитки кордной ткани, которая нужна для изготовления шин.
Мощность этого производства составляет 30 млн погонных метров в год.
В Тольятти открыто ещё 300 новых рабочих мест - "Росскат" открывает опытно-промышленное производство медных катодов. Плановый объём продукции - 5,3 млрд., мощность - 12 тыс.тонн продукции в год. В 2019 планируется расширение производства - передислокация линий из других регионов в СО
"Реализация этого проекта Тольятти говорит о работе руководства Самарской области, выборе приоритетов в развитии региона и, самое главное, о результативности проводимой работы по созданию новых рабочих мест, ухода Тольятти от статуса моногорода"- отметил Полпред Игорь Комаров.
Всего оба этапа развития производственных мощностей (начало 2 этапа - 2019 год) позволят создать тысячу новых рабочих мест в Тольятти. Общий объём инвестиций - более 11 млрд. рублей. Старт новому производству дали Игорь Комаров и Дмитрий Азаров.
"Я уверен, что Тольятти остаётся зоной особого внимания Президента, федеральных властей и, конечно, регионального правительства. Особенно важно, что новые производства, новые рабочие места открываются здесь, в городе, который переживает своё четвёртое рождение", - отметил глава региона.
"Очень важно, что здесь реализуется проект, который позволяет выпускать продукцию, ориентированную на внешние рынки, на импортозамещение в России, - подчеркнул Дмитрй Азаров. - Благодаря компании "Росскат", мерам поддержки в Тольятти только этим предприятием будет создано 1000 новых рабочих мест", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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