Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина посетили новый детский сад в Куйбышевском районе

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В преддверии новогодних праздников губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава областной столицыприехали в новый детский сад в микрорайоне Волгарь, чтобы поздравить ребят с Новым годом и познакомиться с работой образовательного учреждения.«Я очень рад тому, что у меня есть возможность поздравить вас с наступающим Новым годом, - обратился Дмитрий Азаров к детишкам, их родителям и педагогическому составу учреждения. - В этом году в регионе начали свою работу 9 новых детских садов, но на следующий год у нас планы еще более амбициозные: ввести в эксплуатацию 20 новых детских садов по всей области. Уверен, что «Десятилетие детства», которое объявлено Президентом в нашей стране и стартовало в 2018 году, принесет фантастические результаты. Мы получим совершенно новое поколение граждан, которые сделают многое, преумножая славу, величие поколений предыдущих».Детский сад №4 вместимостью 230 мест открылся в начале декабря этого года. Дошкольное учреждение было построено в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» при выделении средств из областного и городского бюджетов.Директор учреждения Людмила Пятилетова рассказала, что в настоящее время из 12 групп укомплектовано 9, четыре из которых – ясельные, для детей в возрасте до трех лет. Также директор отметила, что в учреждении создана группа для маломобильных ребятишек.Кроме того, детский сад оснащен музыкальным и спортивным залами, кабинетами логопеда и психолога, кабинетами преподавателей по физкультуре и музыке, складскими помещениями, пищеблоком, медицинским кабинетом и прачечной. Во дворе детского сада размещено две спортивные площадки со специальным антитравматическим покрытием, теневыми навесами, скамейками, игровым комплексом «Паровозик», песочницей, игровым комплексом «Королевство», лабиринтом, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары