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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров дал указание муниципалитетам о проведении оперативных штабов и принятии мер по ликвидации последствий снегопада

1 апреля 2018 17:47
353
"Главы муниципалитетов получили указание о проведении оперативных штабов и принятии мер по ликвидации последствий снегопада. 
Доклад о принятых мерах и планах работы в ночь до 21-00. Зима бьёт все рекорды" - сообщает глава региона.

"Уважаемые земляки! Как вы знаете, все главы городов и районов имеют свои аккаунты. Помогите им, сообщайте напрямую о проблемах" - обращается Дмитрий Азаров к самарцам.



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Комментарии



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