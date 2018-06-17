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Дмитрий Азаров болельщикам, собравшимся в фанзоне: "Сегодня мы здесь, чтобы радоваться празднику футбола"
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Дмитрий Азаров болельщикам, собравшимся в фанзоне: "Сегодня мы здесь, чтобы радоваться празднику футбола"

17 июня 2018 22:37
"Я здесь потому, что не могу сидеть дома, как и вы! Сегодня мы здесь, чтобы радоваться празднику футбола. Это мечта, которая стала реальностью благодаря вам", - сказал глава региона.

"И я хочу поблагодарить самарцев за гостеприимный прием наших гостей. За доброжелательность и добродушие. За то, что мы можем сделать настоящий праздник. Праздник мирового уровня. Спасибо вам! Это мечта, которая стала реальностью благодаря вам, вашей поддержке, вере, стараниям. Вашей уверенности в том, что невозможное возможно! Сегодня в наш город пришел Чемпионат мира по футболу, сегодня наш город объединяет людей разных стран и национальностей. Наш стадион стал победным для самарских команд. Я уверен, я знаю, я верю, что он принесет успех и сборной России! Спасибо вам, что вы сегодня здесь, что верите. Мы вместе добьемся многого. С праздником! С чемпионатом мира по футболу", - отметил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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