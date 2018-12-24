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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров принял участие в традиционной "Елке желаний"

24 декабря 2018 19:44
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Губернатор Дмитрий Азаров снял с новогодней ёлки несколько открыток с пожеланиями.
 24 декабря Дмитрий Азаров принял участие в традиционной "Елке желаний". 

Новогодняя пора - время чудес! Каждый житель СО может стать волшебником для детей-сирот, воспитанников детских домов, ребят из многодетных семей.

Для этого необходимо принять участие в благотворительной акции" Ёлка желаний". Ёлки стоят во всех городах и районах области.

Ёлка желаний стоит и в здании Правительства СО. Губернатор Дмитрий Азаров снял с новогодней ёлки несколько открыток с пожеланиями.

К примеру, девятилетняя Юлия очень любит рисовать и мечтает получить в подарок 3d набор для худодественного творчества. 

Кристина из сызранского центра помощи детям очень мечтает стать журналистом и попробовать себя в роли телеведущей, а также совершить прыжок с парашютом.

Дмитрий Азаров отметил, что все желания непременно исполнит.

Благодаря "Ёлке желаний" в Новый год подарки получат тысячи детей СО.

"В полной мере функции Деда Мороза я на себя взять не могу, но в какой-то части попробую", - отметил губернатор.

Проект "Ёлка желаний" зародился еще 11 лет назад в Самаре, и при поддержке губернатора теперь реализуется на всей территории региона - в городах и районах.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что "Ёлка желаний" поддержат все: "и чиновники, и руководители, которые приходят в здание Правительства СО, обратят внимания на эти добрые, иногда наивные, но очень светлые пожелания", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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Комментарии



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