Дмитрий Азаров: "Задача - чтобы каждый спортобъект СО соответствовал требованиям доступности для занятий всех жителей вне зависимости от возможностей их здоровья"
6 декабря 2018 17:11
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Несмотря на ограничения по здоровью, наши земляки занимаются спортом, творчеством,добиваются высоких результатов в профдеятельности. В СО оборудовано 49 спортобъектов. Благодаря этому удалось увеличить количество людей, занимающихся физкультурой, с 6,5% в 2014 году до 10,3% в 2017 году.
"Вот почему создание безбарьерной среды - как на улицах наших городов и сел, так и в образовательных учреждениях, на производствах, в театрах и спортивных комплексах – одно из приоритетных направлений деятельности региональных и муниципальных властей", - отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что работы в этом направлении ещё очень много. Задача - чтобы каждый спортобъект, работающий на территории региона, соответствовал требованиям доступности для занятий всех жителей СО вне зависимости от возможностей их здоровья.
Значительных успехов достигли наши спортсмены на всероссийских соревнованиях, первенствах мира и Европы в 2017 году,завоевав 181 медаль: 54 золотых, 79 серебряных и 48 бронзовых. 5 медалей завоевала команда СО на Национальном чемпионате профмастерства "Абилимпикс".
Губернатор отметил: "Крайне важно, чтобы значимые решения принимались с учетом вашего мнения". Будучи главой Самары Дмитрий Азаров принял решение проводить приемку работ по созданию безбарьерной среды только с одобрения общественных организаций, людей с ограничениями по здоровью.
"Благодарю вас за то, что тогда вы активно включились в эту работу и продолжаете вести этот необходимый контроль и сейчас. Всё должно строиться так, чтобы этим было удобно пользоваться, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Только тогда все меры поддержки будут работать на благо людей."
"Настоящая поддержка измеряется не цифрами, а человеческим отношением, пониманием проблем, которые испытывает человек с ограничениями по здоровью. Создать такую атмосферу в обществе - наша первейшая задача", - обратилсяДмитрий Азаров к участникам встречи.
Губернатор напомнил,что в этом году во время проведения игр ЧМ-2018 Самара приняла более 500 тысяч гостей со всего мира. "Мы вместе позаботились о том, чтобы вся создаваемая инфраструктура была доступна. И я хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе ее тестировали", - сказал Дмитрий Азаров.
В результате регион получил высокие оценки.
"Во многом это ваша заслуга. Этот совместный опыт мы должны распространять и на последующий период, для того, чтобы вновь создаваемая и проводимая в порядок инфраструктура была доступна абсолютно для всех людей",- подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор призвал земляков не останавливаться на достигнутом и продолжать эту работу: "Будьте настойчивыми, где-то и "неудобными" для конкретных чиновников. Не нужно этого бояться. Мы с вами уже проходили, когда даже недовольство определенное чиновники высказывали. Но жизнь расставляет все по своим местам. Многе из этих чиновников уже не работают в органах власти, а решения, принятые по вашим требованиям и замечаниям, приносят людям комфорт до сих пор!"
Глава региона вручил именные премии активным жителям СО, которые, несмотря на ограничения по здоровью, занимаются образованием и наукой, литературой и искусством, техническим и народным творчеством общественной деятельностью, спортом.
Также Дмитрий Азаров наградил победителей и призеров регионального и IV Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
Благодаря активным и талантливым жителям СО регион вошел в первую десятку медального зачёта, передает пресс-служба облправительства.
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