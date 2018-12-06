Дмитрий Азаров: "Задача - чтобы каждый спортобъект СО соответствовал требованиям доступности для занятий всех жителей вне зависимости от возможностей их здоровья"

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Несмотря на ограничения по здоровью, наши земляки занимаются спортом, творчеством,добиваются высоких результатов в профдеятельности. В СО оборудовано 49 спортобъектов. Благодаря этому удалось увеличить количество людей, занимающихся физкультурой, с 6,5% в 2014 году до 10,3% в 2017 году."Вот почему создание безбарьерной среды - как на улицах наших городов и сел, так и в образовательных учреждениях, на производствах, в театрах и спортивных комплексах – одно из приоритетных направлений деятельности региональных и муниципальных властей", - отметил Дмитрий Азаров.Дмитрий Азаров подчеркнул, что работы в этом направлении ещё очень много. Задача - чтобы каждый спортобъект, работающий на территории региона, соответствовал требованиям доступности для занятий всех жителей СО вне зависимости от возможностей их здоровья.Значительных успехов достигли наши спортсмены на всероссийских соревнованиях, первенствах мира и Европы в 2017 году,завоевав 181 медаль: 54 золотых, 79 серебряных и 48 бронзовых. 5 медалей завоевала команда СО на Национальном чемпионате профмастерства "Абилимпикс".Губернатор отметил: "Крайне важно, чтобы значимые решения принимались с учетом вашего мнения". Будучи главой Самары Дмитрий Азаров принял решение проводить приемку работ по созданию безбарьерной среды только с одобрения общественных организаций, людей с ограничениями по здоровью."Благодарю вас за то, что тогда вы активно включились в эту работу и продолжаете вести этот необходимый контроль и сейчас. Всё должно строиться так, чтобы этим было удобно пользоваться, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Только тогда все меры поддержки будут работать на благо людей.""Настоящая поддержка измеряется не цифрами, а человеческим отношением, пониманием проблем, которые испытывает человек с ограничениями по здоровью. Создать такую атмосферу в обществе - наша первейшая задача", - обратилсяДмитрий Азаров к участникам встречи.Губернатор напомнил,что в этом году во время проведения игр ЧМ-2018 Самара приняла более 500 тысяч гостей со всего мира. "Мы вместе позаботились о том, чтобы вся создаваемая инфраструктура была доступна. И я хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе ее тестировали", - сказал Дмитрий Азаров.В результате регион получил высокие оценки."Во многом это ваша заслуга. Этот совместный опыт мы должны распространять и на последующий период, для того, чтобы вновь создаваемая и проводимая в порядок инфраструктура была доступна абсолютно для всех людей",- подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор призвал земляков не останавливаться на достигнутом и продолжать эту работу: "Будьте настойчивыми, где-то и "неудобными" для конкретных чиновников. Не нужно этого бояться. Мы с вами уже проходили, когда даже недовольство определенное чиновники высказывали. Но жизнь расставляет все по своим местам. Многе из этих чиновников уже не работают в органах власти, а решения, принятые по вашим требованиям и замечаниям, приносят людям комфорт до сих пор!"Глава региона вручил именные премии активным жителям СО, которые, несмотря на ограничения по здоровью, занимаются образованием и наукой, литературой и искусством, техническим и народным творчеством общественной деятельностью, спортом.Также Дмитрий Азаров наградил победителей и призеров регионального и IV Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".Благодаря активным и талантливым жителям СО регион вошел в первую десятку медального зачёта, передает пресс-служба облправительства.