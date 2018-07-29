Дмитрий Азаров — Жоресу Алферову: "Ваши советы бесценны для нас!"
29 июля 2018 22:00
22
Договоренность о встрече была достигнута 10 июля во время проведения в Самаре выездного заседания консультативного научного совета "Сколково". Напомним, тогда подробно обсудили перспективы и направления сотрудничества Самарской области и фонда. На совете был принят ряд принципиальных решений по развитию научного и инновационного потенциала губернии.
В частности, на выездном заседании Дмитрий Азаров анонсировал создание регионального агентства наук и технологий, которое должно стать единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития региона.
Обсудили также предварительные договоренности о создании на базе технопарка высоких технологий регионального оператора фонда "Сколково". Его появление придаст новый импульс, прежде всего, развитию Тольятти, города, в котором, по словам Дмитрия Азарова, формируется экономика будущего Самарской области.
Сегодня Дмитрий Азаров и Жорес Алферов более предметно обсудили эти темы. Также в центре внимания были вопросы развития фундаментальной науки и промышленного потенциала губернии.
Нобелевский лауреат отметил, что Самарской области удалось в отличие от большинства регионов сохранить научную школу и промышленный "костяк" — авиакосмический кластер.
"Самарская область и Самара — одна из жемчужин нашей страны, жемчужина космических технологий. С одной стороны, многое сохранено, с другой — многое потеряно. Перед вами стоит трудная задача — развивать то, что сохранилось", — сказал Жорес Алферов.
Нобелевский лауреат предложил основное внимание сфокусировать на укреплении и развитии фундаментальной науки. Он подчеркнул: у региона очень сильные научные традиции. Жорес Алферов также обратил внимание на то, что сейчас крайне важно сохранить и укрепить связь научной школы с ведущими предприятиями, такими как РКЦ "Прогресс".
Особое внимание нобелевский лауреат обратил на прогресс, который показывает Самарский университет. Он выразил уверенность, что вуз должен стать центром развития науки и промышленности региона.
Дмитрий Азаров согласился, акцентировав внимание на том, что советы и рекомендации Жореса Алферова помогут организовать деятельность вуза с наибольшей эффективностью.
"Очень важно, чтобы темпы его развития были высокими. Национальный исследовательский университет должен стать центром не просто инновационной экономики, а де-факто экономики региона. Для достижения этой задачи, Жорес Иванович, ваши советы и ваш взгляд бесценны для нас", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 июля 2018 22:00
Дмитрий Азаров встретился с лауреатом Нобелевской премии, сопредседателем консультативного научного совета фонда "Сколково" Жоресом Алферовым. Они... Социум
21
29 июля 2018 20:08
Глава региона напомнил, что битва Тимура и Тохтамыша — одно из крупнейших средневековых сражений в мире. По оценкам историков участие в ней приняли более... Социум
207
29 июля 2018 13:04
Приставы применили к нему "весь комплекс мер принудительного исполнения". Социум
258
Здравоохранение
29 июля 2018 11:39
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Здравоохранение
171
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
297
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
315
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
225
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
554
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
366
Туризм
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
57
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
257
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
288
Образование
27 июля 2018 09:16
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
1579
26 июля 2018 18:31Работа учителем английского в Китае
В последние годы все большую популярность обретает работа учителем английского в Китае . Чем же эта страна так привлекает, и какие преимущества есть в этой... Образование
91
26 июля 2018 14:43
В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний. Образование
248
Культура
27 июля 2018 11:37
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
307
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
522
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
339
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
928
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1168
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1194
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
399
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
440
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
910
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
712
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
742
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
904
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1370
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1311
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3026
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2097
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3248
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
558
Мероприятия
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу