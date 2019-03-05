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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров: "Женщины Самары успешны во всех отраслях"

5 марта 2019 20:31
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В Самарской области проходит целый ряд мероприятий, приуроченный к Международному женскому дню.
В Самарской области проходит целый ряд мероприятий, приуроченный к Международному женскому дню. Во вторник, 5 марта, праздничный концерт состоялся в Самарском театре оперы и балета. Гостями праздника стали успешные женщины со всей области – врачи и учителя, сельчане и работники промышленных предприятий, деятели культуры и работники средств массовой информации, а также Почетные граждане региона.

Представительниц прекрасной половины человечества поздравил губернатор Дмитрий Азаров. «Спасибо вам за тепло и счастье, за то, что дарите нашему миру новую жизнь», – сказал Глава региона. Он отметил, что женщины Самары успешны во всех отраслях. «За что бы вы не брались, у вас все получается – здравоохранение, сельское хозяйство, руководство крупными предприятиями. Своей любовью, умением созидать и менять жизнь вы создаете основу для развития региона», – сказал Азаров.

Сегодня на государственном уровне принимаются беспрецедентные решения по поддержке семей. «Совсем недавно в послании Президента были озвучены меры поддержки материнства и детства. Я уверен, эти решения будут способствовать тому, чтобы как можно больше российских семей становились счастливее», – отметил руководитель области.

Наиболее успешные женщины региона сегодня были отмечены федеральными и региональными наградами. Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получила корреспондент службы радиовещания «ГТРК «Самара»Татьяна Маркушина. В журналисткой среде ее без преувеличения называют человеком-эпохой. За 40 лет в эфире она подготовила сотни передач на самые актуальные темы из жизни губернии. «Своим взвешенным словам журналист должен поддерживать баланс гражданского общества, давать честную оценку политической, экономической ситуации, рассказывать о человеческой судьбе – работать на благо Отечества и сограждан», – сказала Маркушина.

Почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации» получила заместитель начальника отдела АО «РКЦ «Прогресс» Ирина Зинина. «Не понимаю, за что мне столько внимания. Я просто всю жизнь делала то, что люблю», – скромно замечает женщина. Он попала в Куйбышев после окончания столичного вуза. «Поначалу было тяжело. Юнгородок – это не 16 этаж Московского университета, к которому я так привыкла. Спасала работа: я много лет занималась управлением космических аппаратов, разбирала тяжелые внештатные ситуации, в последние время веду направление спутников «Ресурс П», – рассказала Ирина Зинина. Сегодняшнее мероприятие она запомнит надолго и дело не только в почетном звании. «Через кресло от меня сидит врач-гематолог, которая спасла от смерти мою подругу. Она великий человек», – говорит женщина.

Теска Зининой Ирина Александрова почти 25 лет работает в Областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. За свой благородный труд женщина получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». «В наше отделение поступают больные, которые раньше считались неизлечимыми. Сейчас благодаря новым методам и новым лекарствам к ним возвращается жизнь», – рассказывает врач. При ее непосредственном участии отделение освоило уникальные операции по трансплантации костного мозга, когда взамен уничтоженных химиопрепаратами или лучевой терапией клеток больному пересаживается здоровый мозг донора. На сегодняшний день их сделано более 200. «Раньше, когда у нас не было современных методов лечения, смертность была очень высокая. Мы глубоко это переживали и фактически «умирали» с каждым пациентом. Теперь даже у «тяжелого» больного есть шанс на выздоровление. Это самое прекрасное в нашей профессии – то что дает нам силы и позволяет двигаться вперед», – рассказала Александрова, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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