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"У меня сегодня появилось новогоднее настроение. Спасибо за это командам!, - поблагодарилвсех участников. - Я благодарю Сергея Ларионова за все эти идеи. У нас есть школьные лиги, студенческие, на следующий год будет лига среднего профессионального образования, и конечно, эта лига трудовой молодежи - прекрасна!", - поделился мнением Дмитрий Азаров."Я надеюсь, что трудовая лига КВН будет развиваться. Приятно думать, что ребята также весело, талантливо и с душой работают: девчонки учат детей хорошему и доброму, парни выпускают прекрасные трансформаторы, добывают нефть...Я думаю, КВН - на всю жизнь", - сказал глава региона.Губернатор вручил кубки и комплект медалей победителям.3 место между собой разделили команды ГК "Электрощит"-ТМ Самара и Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа."Серебро" досталось коллективам из @sbervolga и АО "Самаранефтегаз".Чемпион второго сезона лиги трудовой молодежи КВН команда Самарские РС.У капитана команды Дмитрия Иванова накануне финальной игры родилась дочь. С этим событием его поздравил весь зрительный зал, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.