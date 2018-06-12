Дмитрий Азаров: "Вся Самарская область и вся наша страна гордится трудовым коллективом РКЦ «Прогресс"
12 июня 2018 20:19
12 июня, в День России, Глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные награды. Медали и ордена вручены в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина от 26 марта 2018 года.
Первым награду из рук главы региона получил главный конструктор РКЦ «Прогресс» Сергей Сократов, отмеченный медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». На завод он пришел в далеком 1979 году, сразу после окончания института. Начинал молодым специалистом-инженером, стал главным конструктором. Сергей Сократов участвовал в создании четырех космодромов, а недавно в космос отправилась легкая ракета «Союз-1».
«Все с детства мечтают стать космонавтами или быть причастными к космонавтике. Я, можно сказать, свою мечту воплотил в жизнь. Никогда не считал, сколько ракет я помог создать, потому что каждая для меня – главная. Эта награда – очень большое событие в моей жизни», - сказал Сергей Сократов.
Символично, что торжественная церемония состоялась в гостиничном комплексе на Первой просеке. Именно там с 12 по 14 апреля 1961 года после успешного завершения первого в истории человечества пилотируемого космического полета находился на отдыхе и докладывал руководству о выполнении полетного задания Юрий Гагарин.
«Мы свято храним традиции поколения победителей, поколения завоевателей космоса. РКЦ «Прогресс», ставя перед собой новые задачи, выполняя указания Верховного Главнокомандующего, устремлен в будущее и ввысь всегда. Для меня большая честь вручать вам государственные награды, - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров напомнил, что впереди РКЦ «Прогресс» ждет масштабная работа: «Сегодня мы просто обязаны двигаться вперед опережающими темпами, которые определяет Президент страны Владимир Владимирович Путин. Без этого мы будем обречены на технологическое отставание. Я уверен, что любые задачи, которые ставятся перед предприятием, будут выполнены. Вся Самарская область и вся наша страна гордится трудовым коллективом РКЦ «Прогресс».
Еще 15 человек получили Орден «За заслуги перед Отечеством II степени», шестерых специалистов наградили медалями «За заслуги в освоении космоса», 16 работников предприятия были удостоены почетного звания «Заслуженного работника ракетно-космической промышленности Российской Федерации». Временно исполняющему обязанности генерального директора РКЦ «Прогресс» Равилю Ахметову постановлением главы региона Дмитрия Азарова было присвоено почетное звание «Заслуженного работника авиационно-космического комплекса Самарской области».
Равиль Ахметов заметил, что еще никогда в истории Роскосмоса и РФ сотрудники «Прогресса» не получила столько наград: «Большое спасибо нашему Правительству за то, что наш труд был оценен достойно. За последние годы РКЦ «Прогресс» сделал даже больше, чем в советское время, и это заслуга всего коллектива предприятия. Своей работой он доказывает, что лозунг «Самара – космический центр России» имеет под собой почву. Впереди еще больше работы. Нам предстоит завершить разработку и вывести на низкую околоземную орбиту ракету «Союз-5», а также решить еще массу масштабных задач».
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