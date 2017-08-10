Дмитрий Азаров: «Вовлечение граждан в принятие решений на местном уровне – это главный потенциал местного самоуправления»

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- Заседание Совета при Президенте РФ Владимире Владимировиче Путине по МСУ и внимание главы государствак вопросам местного самоуправления свидетельствует о высоком значенииМСУ как в решении вопросов граждан страны, так и для развития государства в целом, - комментирует Дмитрий Азаров.–Президент в своём выступлении подчеркнул, что вопросы комфортного проживания в российских городах и сельских поселениях, благоустройства территорииблизки и понятны всем людям. Вместе с этим крайне важным является вовлечение граждан в осуществление местного самоуправления, их активного участия в проектах по благоустройству городов и сел. Напомню, что в этом году по поручению Президента реализуется масштабный и яркий приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который способствует раскрытию потенциала МСУ в тысячах российских муниципалитетов. Врамках этого президентского проекта из бюджетов разного уровня было выделено более 42 млрд рублей, 25 млрд из которых – средства федерального бюджета.Выслушав предложения членов Совета и обсудив ряд вопросов, Президентдал поручение правительству осуществлять эту программу в течение 3 летв рамках принимаемого 3-летнего бюджета, обеспечив ежегодное финансированиев объёме не ниже, чем в 2017 году, и на последующие два года.Это решение Президента было с воодушевлением воспринято всеми участниками заседания Совета, поскольку во многих российских муниципалитетах уже утверждены 5-летние программы по благоустройству населённых пунктов, и теперь, при поддержке главы государства, возрастает уверенность в их реализации.Главной темой Совета по МСУ стали вопросыподдержки гражданских инициатив, общественного самоуправления,вовлечение граждан в проекты по созданию комфортных условий для проживания в конкретных домах, дворах, улицах российских муниципалитетов. Активные граждане – главный потенциал развития МСУ, и важную роль здесь играет территориальное общественное самоуправление. Замечу, что именно в Самаре ТОСовское движение имеет значительную историю, проблематику ТОСов мы не раз обсуждали с их председателями, которые в последнее время не скрывали свое беспокойство в связи со снижением внимания со стороны власти на местах. На заседании Совета по МСУбыло отмечено, что ТОСы сегодня – важный и востребованный институт, поддержка которого должна осуществляться на всех уровнях власти. ТОСам быть, они прошли проверку временем и являются эффективным механизмом самоуправления. Неслучайно на заседании Совета прозвучало предложение придать ТОСам статус исполнителя общественно-полезных услуг, что позволит им претендовать на получение дополнительных мер государственной поддержки.Целый ряд предложений, с которыми я выступил на Совете, касаются вопросов совершенствования законодательства в сфере благоустройства и вовлечения граждан в принятие решений на местном уровне, облегчения работы муниципалитетам с правонарушителями в сфере благоустройства, увеличения втрое сроков давности по правонарушениям, а также развития МСУ.Ещё одна важная тема – инициативное бюджетирование, основные принципы которого предлагается отразить в федеральном законе. Сегодня это движение активно развивается во всей стране, люди инициируют проекты и сами участвуют в их реализации собственными взносами, своим трудом, идеями, и все это заслуживает внимания, уважения и поддержки.Уверен, что реализация предложений, высказанныхна Совете при Президенте, послужит и развитию местного самоуправления, раскрытию его главного потенциала – потенциала людей, проживающих в том или ином населённом пункте.