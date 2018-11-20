Дмитрий Азаров: "Вопросом обеспечения качественной питьевой водой будем заниматься планомерно"
20 ноября 2018 20:55
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В эфир поступило много вопросов от жителей региона, связанных со сферой ЖКХ. Люди обеспокоены ростом тарифов на коммунальные ресурсы, неэффективной работой некоторых управляющих компаний, низким качеством коммунальных услуг.
Дмитрий Азаров отметил, что сфера ЖКХ, в первую очередь, относится к компетенции муниципальных властей. В тоже время многое зависит от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, которое осуществляет контроль за муниципалитетами по этому направлению.
"Очень серьезный сегодня настрой у нового министра ЖКХ. Это Сергей Васильевич Марков. Он был главой Новокуйбышевска. На сегодняшний день это один из самых благоустроенных городов Самарской области, где внедрены технологии "Умного города", где есть полная диспетчеризация, где очень серьезно продвинута сфера учета и контроля предоставляемых ресурсов. Все это нужно внедрять на территории Самарской области", — подчеркнул губернатор.
Сразу восемь обращений поступило в эфир от жителей села Подстепки Ставропольского района Самарской области. Они пожаловались на некачественную питьевую воду и попросили губернатора помочь. Дмитрий Азаров сказал, что этот вопрос уже прорабатывается.
"Вопрос обеспечения качественной питьевой водой по-прежнему острый для Самарской области. И не только для Самарской области. Он актуален для абсолютного большинства субъектов Российской Федерации. Масштаб этой проблемы не отменяет нашего желания справляться с ней в кратчайшие сроки. Именно поэтому, в том числе, по питьевой воде мы заявляем проекты на финансирование из федерального бюджета, сами будем этим вопросом заниматься планомерно и системно", — сказал Дмитрий Азаров, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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