Дмитрий Азаров: «Важно, чтобы люди с ограничениями по здоровью не чувствовали барьеров»
6 декабря 2018 21:05
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На традиционную встречу со всей губернии приехали более полутора тысяч человек. У каждого из них – своя история жизни, на долю каждого выпали серьезные испытания, но они их преодолевают – с честью и достоинством. Еще их объединяет активная жизненная позиция. Участие в общественной жизни для человека, имеющего ограничения по здоровью, очень важно, считает заместитель председателя Советского районного совета ветеранов Владимир Нишнулкин. Ему – 74 года. Он инвалид боевых действий, участник ликвидации Чернобыльской аварии. Это не мешает ему и коллегам помогать ветеранам района: кому – с получением направления на обследование или лечение, кому – с ремонтом. «Скромно, конечно, но память у людей остается. Не дома же мне сидеть», – рассказывает ветеран.
Немного другое направление общественной деятельности у консультанта ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» Натальи Бартковой. Она больше психолог, помогает таким же колясочникам, как и она сама, поверить в себя, научиться радоваться жизни. «Цель нашей общественной организации – не обласкать, накормить и напоить. Мы делаем все, чтобы человек сам захотел решать свои проблемы. Упал – должен подняться, совершил ошибку – исправь. Бывает, что такую позицию некоторые не принимают. Но насильно в светлое будущее не затащить, человек должен захотеть, преодолеть барьеры», – считает Наталья Барткова.
Препятствий на пути людей с ОВЗ множество: психологические, общественные, физические. О необходимости снятия этих барьеров говорил в своем выступлении Губернатор Дмитрий Азаров. «Очень важно, чтобы люди, имеющие определенные ограничения по здоровью, не чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном плане, могли получить образование, реализовать себя в профессии, творчестве, спорте, волонтерстве и добровольчестве», – подчеркнул Глава региона.
Социальная адаптация инвалидов носит многоплановый характер и решается региональными властями комплексно. Огромное внимание в губернии уделяется созданию системы инклюзивного образования детей-инвалидов, обеспечению граждан средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение, трудоустройству лиц с ОВЗ и многое другое. Но один из ключевых приоритетов – создание безбарьерной среды на улицах, в образовательных учреждениях, на производствах, в театрах и спортивных комплексах. Так, благодаря оборудованию 49 спортивных объектов соответствующей инфраструктурой удалось увеличить долю занимающихся физкультурой людей из числа инвалидов с 6,5% в 2014 году до 10,3% в 2017 году. Самарские параспортсмены успешно выступают на самом высоком уровне. К примеру, тольяттинец Иван Панчук, входящий в сборную России по маунтинбайку среди слабослышащих, – обладатель Кубка страны, призер престижных европейских этапов.
Тем не менее, отметил руководитель области, в вопросах создания безбарьерной среды еще многое предстоит сделать. Будучи главой города Самары, Дмитрий Азаров принял решение о проведении приемки работ по созданию безбарьерной среды только с одобрения общественных организаций и людей с ограничениями по здоровью. «Благодарю вас за то, что тогда вы активно включились в эту работу и продолжаете вести этот необходимый контроль и сейчас. Все должно строиться так, чтобы этим было удобно пользоваться, – подчеркнул Глава региона. – Только тогда все меры поддержки будут работать на благо людей».
Губернатор посоветовал людям с ОВЗ быть настойчивыми, а где-то «неудобными» для конкретных чиновников в вопросах создания комфортной среды. «Не нужно этого бояться, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы с вами уже проходили, когда даже недовольство определенное чиновники высказывали. Но жизнь расставляет все по своим местам. Многие из этих чиновников уже не работают в органах власти, а решения, принятые по вашим требованиям и замечаниям, приносят людям комфорт до сих пор», – отметил глава региона.
На мероприятии Дмитрий Азаров также наградил именными премиями людей с ОВЗ, которые отличились в науке, общественной деятельности, производственной сфере, творчестве, спорте. Награды получили также победители и призеры регионального и IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Напомним, в этом году регион вошел в десятку медального зачета Национального чемпионата: самарцы завоевали две серебряные и три бронзовые медали, передает пресс-служба облправительства.
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6 декабря 2018 21:05
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