Дмитрий Азаров: «Важно, чтобы глава района чувствовал себя ответственным за все, что происходит на его территории»

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Губернатор подчеркнул, что глава района должен чувствовать себя ответственным за все, что происходит на территории.«Два дня назад я пешком прогулялся по улице Куйбышева. В два часа ночи, когда закончил прогулку, поднял и.о. главы Самарского района. На сегодняшний день улица приведена в порядок. А как он может спать спокойно, когда у него такая ситуация на главной улице города? На мой взгляд, люди не чувствуют ответственности в полной мере», - подчеркнул Дмитрий Азаров.По его словам, в последние годы многие вопросы по развитию муниципалитетов решаются за счет средств федерального и регионального бюджетов. При этом местные власти зачастую пассивно принимают помощь. В качестве примера он привел решение вопроса обманутых дольщиков."Муниципалитеты вообще отстранились от решения этой проблемы. Как будто недостроенные дома находятся не на их территории. Эти вопросы нужно проработать», - сказал Дмитрий Азаров.Губернатор также подчеркнул, что в бюджете 2019 года учтены средства на поддержку важнейших направлений, находящихся в зоне полномочий муниципалитетов. Это вопросы благоустройства, ЖКХ, решение социальных проблем.«Сегодня выделено порядка 100 млн рублей на замену лифтов. Это полномочия муниципалитетов. Когда-то из регионального бюджета на эти цели вообще не выделялись деньги. Эти вопросы решаются даже не на уровне главы города, а на уровне главы района»,- сказал Дмитрий Азаров.