Дмитрий Азаров: Важнейшая задача, которую предстоит выполнить к началу 2019 года, - составить полный комплект документов стратегического планирования

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Открывая сегодня заседание правительства региона, глава Самарской областиподчеркнул: 2018 год во многом стал рубежным для всей страны. Главные цели и задачи, основные приоритеты, содержащиеся в послании Президента, легли в основу разработки конкретных планов и программ. Результатом стал новый майский Указ Президента страны, а также приоритетные национальные проекты.Новая программа развития страны потребовала новых подходов и к развитию субъектов РФ."Мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке стратегий всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской области, исходя из задач, определённых Президентом. Мы постарались вовлечь максимальное количество граждан РФ, проживающих на территории Самарской области, руководителей предприятий, лидеров общественного мнения, к обсуждению вопросов стратегического планирования. В результате мы смогли собрать мнение граждан и специалистов сформулировать задачи развития области, которые, с одной стороны, будут профессионально компетентны, с другой, будут пользоваться широкой поддержкой общества. Важнейшая задача, которую предстоит выполнить к началу 2019 года, - составить полный комплект документов стратегического планирования - от самой Стратегии до дорожных карт по каждому направлению "с конкретными задачами, целями, показателями, сроками, исполнителями," - отметил Дмитрий Азаров.