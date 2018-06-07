Дмитрий Азаров: «В социальной защите работают люди по состоянию души. Это не только профессия, а по-настоящему призвание»
7 июня 2018 19:42
Руководитель области отметил, что отрасль выполняет крайне важную государственную задачу – помогает тем, кому необходима поддержка: «В социальной защите работают люди по состоянию души. Это не только профессия, а по-настоящему призвание. Переоценить то, что вы делаете для всего общества, невозможно. Вы находите мудрые слова, силы, чтобы окружить людей заботой, изыскиваете энергию, чтобы вселить в людей веру в будущее, в себя».
Глава региона также отметил, что перед отраслью стоят масштабные задачи. И, прежде всего, по созданию условий и возможностей для самореализации людей.
«Задачи, которые поставлены Президентом в Послании и определены Указом, говорят о том, что внимание Президента и государства к социальной службе будет только нарастать. Уверен, что у службы будут появляться новые возможности, а значит, новые возможности появятся у всего общества, всех граждан Российской Федерации», - резюмировал Дмитрий Азаров.
В ходе встречи лучшие представители отрасли были отмечены региональными наградами. Удостоверение и знак «Заслуженный работник социальной сферы» Дмитрий Азаров вручил главному специалисту отдела организации деятельности по опеке, попечительству и усыновлению администрации Тольятти Елене Богдановой.
Почетный знак за развитие профсоюзного движения был вручен Лидии Катиной, возглавляющей единственный в России отраслевой профсоюз работников социальной защиты населения Самарской области, куда входят 16 из 20 тысяч работников соцслужбы региона.
«Это преимущественно женщины, которые занимают твердую гражданскую и жизненную позицию», - отметила Лидия Катина. Она также поблагодарила Главу региона за поддержку и решение важных для работников социальной защиты вопросов.
Награды также были вручены лауреатам и победителям акции «Ангел милосердия». С 2003 года этот проект привлекает внимание к социальным проблемам и нацелен на поощрение удивительных людей, жизнь и поступки которых стали примером воли, чести и достоинства, вдохновляют других на добрые дела и свершения.
В номинации «Судьбе наперекор» победителем акции стал Алексей Лавренов. Инвалид-колясочник (диагноз – ДЦП) с красным дипломом окончил издательско-полиграфический техникум, а в качестве итоговой работы издал книгу «10 лет под Парусом надежды». Юноша самостоятельно изучил программы компьютерной графики и теперь создает макеты баннеров, буклетов, афиш. Помимо этого, Алексей возглавляет инклюзивную мультмедиа-студию «3D-инклюзия».
Семья Анисимовых из Сергиевского района была отмечена в номинации «Сильные духом». Николай и Светлана вырастили троих дочерей, а в 2010 году супруги взяли на воспитание приемных детей. Сначала в доме появились две девочки, а через год – еще пятеро ребятишек. Сейчас в их семье уже девять детей, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июня 2018 22:21
На которой будет представлена увлекательная концертно-развлекательная программа. Социум
0
7 июня 2018 19:42
Глава региона поздравил сотрудников соцслужбы с двумя датами – профессиональным праздником и столетием с момента образования службы в Самарской области. Социум
0
7 июня 2018 18:50
Для защиты растений рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Социум
0
Здравоохранение
7 июня 2018 16:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 15:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 13:44
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
7 июня 2018 10:48
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018 10:18
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018 13:47
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Образование
7 июня 2018 21:27
Там выпускнице пришлось раздеться у рамки металлодетектора при входе в школу. Образование
0
7 июня 2018 17:44
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) выявило не только низкий уровень финансирования ведущих педагогических и аграрных вузов России, но и проблемы с их... Образование
0
7 июня 2018 14:22
Развитие научного, образовательного потенциала Самарской области врио губернатора обозначал одним из приоритетов в своем Послании. Образование
0
Культура
7 июня 2018 17:01
В частности, ведомство планирует защитить интересы крупных российских кинопремьер, выход которых запланирован в новогодние каникулы. Культура
0
7 июня 2018 12:11
В этом году мероприятие проходило в городах Самара и Новокуйбышевск. Культура
0
6 июня 2018 20:36
Эту награду называют также балетным «Оскаром». Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой