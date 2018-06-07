Дмитрий Азаров: «В социальной защите работают люди по состоянию души. Это не только профессия, а по-настоящему призвание»

Руководитель области отметил, что отрасль выполняет крайне важную государственную задачу – помогает тем, кому необходима поддержка: «В социальной защите работают люди по состоянию души. Это не только профессия, а по-настоящему призвание. Переоценить то, что вы делаете для всего общества, невозможно. Вы находите мудрые слова, силы, чтобы окружить людей заботой, изыскиваете энергию, чтобы вселить в людей веру в будущее, в себя».Глава региона также отметил, что перед отраслью стоят масштабные задачи. И, прежде всего, по созданию условий и возможностей для самореализации людей.«Задачи, которые поставлены Президентом в Послании и определены Указом, говорят о том, что внимание Президента и государства к социальной службе будет только нарастать. Уверен, что у службы будут появляться новые возможности, а значит, новые возможности появятся у всего общества, всех граждан Российской Федерации», - резюмировал Дмитрий Азаров.В ходе встречи лучшие представители отрасли были отмечены региональными наградами. Удостоверение и знак «Заслуженный работник социальной сферы» Дмитрий Азаров вручил главному специалисту отдела организации деятельности по опеке, попечительству и усыновлению администрации Тольятти Елене Богдановой.Почетный знак за развитие профсоюзного движения был вручен Лидии Катиной, возглавляющей единственный в России отраслевой профсоюз работников социальной защиты населения Самарской области, куда входят 16 из 20 тысяч работников соцслужбы региона.«Это преимущественно женщины, которые занимают твердую гражданскую и жизненную позицию», - отметила Лидия Катина. Она также поблагодарила Главу региона за поддержку и решение важных для работников социальной защиты вопросов.Награды также были вручены лауреатам и победителям акции «Ангел милосердия». С 2003 года этот проект привлекает внимание к социальным проблемам и нацелен на поощрение удивительных людей, жизнь и поступки которых стали примером воли, чести и достоинства, вдохновляют других на добрые дела и свершения.В номинации «Судьбе наперекор» победителем акции стал Алексей Лавренов. Инвалид-колясочник (диагноз – ДЦП) с красным дипломом окончил издательско-полиграфический техникум, а в качестве итоговой работы издал книгу «10 лет под Парусом надежды». Юноша самостоятельно изучил программы компьютерной графики и теперь создает макеты баннеров, буклетов, афиш. Помимо этого, Алексей возглавляет инклюзивную мультмедиа-студию «3D-инклюзия».Семья Анисимовых из Сергиевского района была отмечена в номинации «Сильные духом». Николай и Светлана вырастили троих дочерей, а в 2010 году супруги взяли на воспитание приемных детей. Сначала в доме появились две девочки, а через год – еще пятеро ребятишек. Сейчас в их семье уже девять детей, сообщает пресс-служба облправительства.