Дмитрий Азаров: "В руках "Лидеров России" - будущее нашей страны"

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"Даже если вам уютно на том рабочем месте, где вы сейчас находитесь - как же важно сделать первый шаг, выйти из зоны комфорта, попасть в новую ситуацию, зону конкуренции. Участие в конкурсе позволяет увидеть путь к самосовершенствованию, развитию и добиваться большего. В руках "Лидеров России" - будущее нашей страны", - отметил Дмитрий Азаров."Мы обязательно продолжим создание в регионе экосистемы развития кадрового потенциала. У нас богатая промышленность, природные ресурсы. Но главное - это люди, которые здесь живут и хотят достигать большего. Для этого мы развиваем связи с разными организациями - Сколково, РАНХиГС", - подчеркнул губернатор.Участники конкурса "Лидеры России - 2017" охотно делятся впечатлениями: одни считают конкурс праздником, другие-испытанием на стрессоустойчивость,третьи - возможностью познакомиться с интересными людьми.Но все сходятся в одном: это колоссальный опыт и фундамент дальнейшего личностного роста.Победитель директор "ТПК-Менеджмент" Илья Пылаев отметил:"Лидер не тот,кто громче всех кричит,а кто умеет работать в команде и направлять ее".Сергей Бурцев, который стал госслужащим, посоветовал участникам освежить знания по истории, литературе, географии.Полуфиналистка конкурса Надежда Обухова после участия в конкурсе изменила свою жизнь на 180 градусов, сменив профессию. Раньше она трудилась инженером в металлообработке, сейчас занимается проектной деятельностью, в том числе по разработке кадровой стратегии СО.Всех зарегистрированных в @LeadersRussia Надежда пригласила принять участие в региональной "Кадросфере": "Нам нужна команда лидеров, которая будет заниматься развитием общества и всей СО"."Уверен,что участники конкурса помогут и предложат идеи разивития кадров региона", - отметил Дмитрий Азаров.Свои ожидания от предстоящего конкурса выразили и те, кто подал заявки в этом году. Ольга Золотова из Отрадного намерена стать эффективным управленцем,чтобы решать проблемы жителей города и всей СО. Она уверена: наставники, в том числе и Дмитий Азаров, поделятся опытом.Алена Федорова из Тольятти поделилась собственным опытом привлечения инвестиций - почти 2 млрд рублей - на реализацию проектов. Девушка готова оказать содействие в поиске компаний для реконструкции набережной Автограда и предложить варианты благоустройства, передает пресс-служба департамента информационной политики.