Дмитрий Азаров: "В области - особая культурная среда и колоссальный творческий потенциал в людях"

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В преддверие Дня работника культуры в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали лучших представителей профессии. Театральные деятели, работники библиотек, педагоги дополнительного образования, музейщики - все они преумножают культурное достояние региона и страны, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.Работников культуры поздравил глава региона"Культура Самарской области - отдельный предмет гордости. Наше культурное наследие известно далеко за пределами региона. Уверен, что Самарская земля будет рождать все новые таланты! В области - особая культурная среда и колоссальный творческий потенциал в людях. Вместе с вами этот потенциал мы сможем раскрыть, и впредь создавать условия для того, чтобы каждый чувствовал себя настоящим гражданином и патриотом."