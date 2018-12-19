Дмитрий Азаров: "Успешная реализация нацпроектов возможна только при участии гражданского общества"

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Одной из первых была поднята тема национальных проектов. На прошлой неделе правительство области направило в федеральный центр паспорта их региональных составляющих.Глава региона подчеркнул, что успешная реализация проектов возможна только при участии гражданского общества. "Нацпроекты нужны каждому жителю страны и региона. Их цель заключается в том, чтобы человек жил долго и счастливо", - сказал Дмитрий Азаров.Так, проект "Здравоохранение" решает задачу по увеличению продолжительности жизни россиян. Проект "Демография" направлен на поддержку молодых семей, обеспечение доступности дошкольного образования."Если человек уверен в том, что его дети находятся под опекой профессионалов, он может спокойно работать и повышать производительность труда. А значит будет рост зарплаты и благосостояния граждан. Это еще один национальный проект", - подчеркнул губернатор.Отдельный проект посвящен развитию малого бизнеса. "Мы неоднократно обсуждали меры поддержки предпринимателей. Но одних разговоров мало - нужно поддерживать стартапы, нужно менять отношение к предпринимателю в обществе", - заявил глава региона.Серьезные задачи ставятся в рамках нацпроекта "Экология". "Мы будем проводить работы по рекультивации свалок, развивать сортировку и переработку мусора. Также в рамках проекта "Чистая вода" планируется ввести 21 объект питьевого водоснабжения. Продолжится работа по улучшению экологии рек и восстановлению лесов", - отметил Дмитрий Азаров.