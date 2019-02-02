Дмитрий Азаров: "Сегодня мы выстраиваем новую модель госуправления"

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Приветствуя участников,подчеркнул:"Для меня лично, для нашего региона большая честь, что мы принимаем полуфиналистов конкурса "Лидеры России" на Самарской земле. ПФО - единственный округ, где полуфинал проходит в двух городах: Нижнем Новгороде и Самаре. Второй год проходит конкурс, и второй раз мы добиваемся этой чести. Во многом это предопределено активностью участников от СО.Вы приняли для себя решение выйти из зоны комфорта и принять участие в конкурсе. Ваша готовность принимать решения, брать на себя ответственность - это по-настоящему лидерские качества. Качества, которые так нужны России и регионам, которые вы представляете. Уверен в том, что вы проведёте время с пользой.Вы уже включились в проект и знаете, насколько ценен самый главный ресурс, который есть у человека - это его время. И я уверен, что это время вы проведёте с пользой. Вы приобретёте навыки и компетенции, обменяетесь опытом.Сегодня мы выстраиваем новую модель госуправления, основанную на очевидных для сегодняшнего дня уровне развития технологий - это оцифровка проблемы, алгоритма принятия решений и достижения результата . Но при этом лидерские качества остаются во многом определяющими.У нашей страны сильный лидер, который добился уважения к нашей Родине во всем мире. И я уверен, что команда лидеров России будет подстать нашей великой стране. А значит, все задачи, которые мы перед собой ставим, все цели, которые стоят перед страной, будут достигнуты."По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округек участникам обратился его заместительОн отметил, что государству нужны инициативные, целеустремлённые и высокопрофессиональные кадры.Перед участниками полуфинала также выступил ректор РАНХиГС и наставник конкурсаОн отметил, что "Лидеры России" - это площадка, где сами работодатели соревнуются за лучшие кадры.Сегодня и завтра полуфиналисты "Лидеры России" будут проходить строжайший конкурсный отбор.Участников ждут испытания, которые позволят выявить сильнейших лидеров, способных работать в команде и принимать верные управленческие решения в условиях ограниченного времени, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.