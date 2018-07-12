Дмитрий Азаров: "Самое замечательное, что есть у Почты России - это люди, которые здесь работают"
12 июля 2018 16:01
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Всего в регионе работает 770 ОПС, из них 514 - в сельской местности.
Коллектив насчитывает более 7 тысяч человек.
Правительство Самарской области совместно с Почтой России ежегодно проводит модернизацию отделений связи.
За последние годы было отремонтировано 207 ОПС, в ближайшее время планируется ремонт еще 26 ОПС.
Эта работа была начата Дмитрием Азаровым еще в должности главы города.
"Самое замечательное, что есть у Почты России - это люди, которые здесь работают, которые, невзирая на погоду, на настроение, соединяют судьбы тысяч и миллионов людей из разных стран и континентов. Почта России все самые современные технологии берет на вооружение.
Но, на мой взгляд, ничего не заменит бумажного ,как говорят, "теплого лампового" письма, которое мы отправляем самым близким людям. Сегодня это не только носитель информации, но знак особого уважения", - подчеркнул глава региона, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Глава региона отдельно поблагодарил за труд ветеранов отрасли, многие из которых проработали на почте не один десяток лет, а также - отметил вклад почтовиков в успешное проведение ЧМ-2018 на территории региона.
"В этот период в регион приехало большое число гостей. И каждый из вас внес свою лепту в то, чтобы о нашем регионе самые хорошие впечатления составили все, кто здесь побывал", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
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