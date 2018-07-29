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Дмитрий Азаров: "Реконструкци битвы Тимура и Тохтамыша должна стать одним из центров событийного туризма в Самарской области"

29 июля 2018 20:08
208
Глава региона напомнил, что битва Тимура и Тохтамыша — одно из крупнейших средневековых сражений в мире. По оценкам историков участие в ней приняли более полумиллиона человек.
В воскресенье, 29 июля, в Красноярском районе губернии проводится уникальный этно-исторический фестиваль "Русь. Эпоха объединения", посвященный легендарной битве Тимура и Тохтамыша. Фестиваль проходит в том самом месте, где, согласно ряду исследований, в июне 1391 г. прошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом праздника стала яркая реконструкция великой битвы.

Фестивальную площадку в 2018 году посетил руководитель Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона осмотрел ярмарку ремесленников, пообщался с реконструкторами и гостями праздника.

"Когда-то этот фестиваль родился как общественная инициатива. Все что делается инициативными людьми, которые увлечены определенной темой, историей, краеведением — заслуживает внимания и поддержки со стороны региональных властей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что битва Тимура и Тохтамыша — одно из крупнейших средневековых сражений в мире. По оценкам историков участие в ней приняли более полумиллиона человек.

"Это заслуживает того, чтобы мы как минимум хранили память об этом событии, это событие — часть мировой истории, произошедшее на территории нашего региона", — отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель области обратил внимание, что фестиваль в Красноярском районе вызывает интерес не только у жителей региона, но и соседних областей.

"Я уверен, что это может стать одним из центром событийного туризма на территории Самарской области. А все, что интересно людям, что может создавать дополнительные условия для развития экономики, находится в зоне внимания региональных властей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сразу после завершения реконструкции глава региона на фестивальной поляне обсудил с врио министра культуры областного правительства Сергеем Филипповым, врио руководителя департамента туризма Михаилом Мальцевым и главой Красноярского района Михаилом Белоусовой перспективы фестиваля, возможности для его дальнейшего развития, передает Волга Ньюс



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Комментарии



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Дмитрий Азаров: "Реконструкци битвы Тимура и Тохтамыша должна стать одним из центров событийного туризма в Самарской области"
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