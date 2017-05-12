Дмитрий Азаров: Расселение из аварийного жилья – беспрецедентный социальный проект
12 мая 2017 09:03
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Обеспечение граждан новым комфортным жильём – важная составляющая улучшения качества жизни, заявил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, комментируя ход реализации программы расселения аварийного жилья, которая проводится в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Сенатор напомнил, что на прошедшем 4 мая этого года заседании Государственного совета Президент России Владимир Путин чётко обозначил, что обязательства власти по расселению аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, должны быть целиком выполнены в обещанные сроки. «Большинство регионов успешно справляется с этой задачей. Для отдельных субъектов РФ, у которых есть некоторые риски недовыполнения плана, увеличены федеральные субсидии на 5 млрд руб., что будет способствовать достижению стопроцентного результата», – отметил сенатор.
В то же время, подчеркнул парламентарий, есть жильё, получившее статус аварийного в более поздние сроки. «Совет Федерации, Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера неоднократно выступали с предложением о продолжении системной работы по расселению аварийного жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ, срок полномочий которого истекает в этом году, за десять лет своего существования показал высокую эффективность как институт развития жилищного сектора, позволивший выстроить уникальную модель взаимодействия с регионами и муниципалитетами», – перечислил Дмитрий Азаров.
По его словам, наработан огромный позитивный опыт, сформирована команда, которую нельзя терять. «Вчера глава государства дал поручение продлить работу Фонда до 2019 года. На мой взгляд, это закономерное решение», – отметил глава Комитета СФ.
Дмитрий Азаров проинформировал, что в настоящее время успешно создаётся эффективная система модернизации жилищного фонда. Она включает три основных направления: жилищное строительство, капитальный ремонт и расселение аварийных домов. «Строительство доступного жилья ведётся интенсивно. За последнюю «трёхлетку» мы достигли рекордных показателей по вводу в эксплуатацию нового жилья. Для решения второй задачи создали сеть региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь нам нужна долгосрочная система, которая поставит процедуру расселения аварийного жилья на регулярную основу, ведь у каждого объекта недвижимости есть свой жизненный цикл», — сказал он.
Вместе с тем, он обратил внимание, что не все дома, на сегодняшний день являющиеся аварийными, вошли в программу. Поэтому важно уже сейчас продумать, как в дальнейшем, после завершения деятельности Фонда, решать эту проблему. Президент РФ поручил Правительству к 1 января 2019 года выработать такой постоянно действующий механизм расселения аварийных домов, который обеспечит непрерывность данного процесса в дальнейшем, констатировал законодатель.
Он добавил, что в экспертной среде существует множество взглядов на то, каким должен быть новый механизм переселения граждан из аварийного жилья. Совет Федерации также подготовил ряд предложений, которые будут дополняться и обсуждаться с Правительством РФ, сообщает council.gov.ru.
Дмитрий Азаров считает, что сейчас государство реализует беспрецедентный в мировой практике социальный проект, полностью финансируя переселение граждан из аварийного жилья. «Собственники квартир не платят ни копейки. Нам предстоит оценить степень социальной ответственности, которую возьмёт на себя государство при решении вопроса расселения аварийного жилья в будущем».
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