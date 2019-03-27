Дмитрий Азаров: "Одна из наиболее актуальных проблем - работа с отходами"

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Одна из наиболее актуальных проблем-работа с отходами. "Сегодня практически все полигоны либо перешагнули допустимые объёмы складирования, либо подошли к предельным значениям. Если ничего не менять, то в 2022 году складировать мусор будет некуда",- подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор отметил, что ещё 10 лет назад, работая в Министерстве природных ресурсов, разработал региональную программу обращения с отходами. Однако тогда от нее просто отмахнулись. Сегодня решать вопрос необходимо безотлагательно."Практически половина отходов не доезжала до полигонов и утилизировалась в лесопосадках. В результате в начале 2018 года насчитывалось 800 несанкционированных свалок. Мы негативный процесс остановили! С января 2019 года объем мусора, принятого полигонами, увеличился на 50%"- рассказал губернатор.Проблемами с утилизацией отходов должны заниматься органы МСУ, бизнес и экологические организации."Сегодня неразберихи очень много: счета выставляются неорганизованно и неграмотно, уровень сбора платежей очень низкий. Здесь срочно нужно навести порядок" - резюмировал Дмитрий Азаров.Говоря о начислении оплаты обращения с ТКО, глава региона подчеркнул, что система формирования нормативов осталась прежней: в городах - по кв.м., в сёлах по числу проживающих: «Её критикуют, и справедливо. Но все должны понимать,что переход на подушевую оплату ударит по многодетным семьям»."Не дает она и ответа на вопрос - кто будет платить за мусор из квартир, сдаваемых внаём,с коттеджей, расположенных в городских округах, где, как правило, никто не прописан. А коттеджи по 300 кв.м., а то и по тысяче", - отметил губернатор.Дмитрий Азаров поручил МСУ проработать вопрос."Предалагаю представителям органов МСУ, общественным палатам городов: давайте вместе найдем консенсусное разумное решение по подходам образования нормативов. Проработайте, послушайте людей, привлеките к работе председателей ТОСов, общественных советов, старших домов", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.