Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 27 марта, 20:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 64.59
0.42
EUR 72.72
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров: "Одна из наиболее актуальных проблем - работа с отходами"

27 марта 2019 16:07
105
Проблемами с утилизацией отходов должны заниматься органы МСУ, бизнес и экологические организации.
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона.

Одна из наиболее актуальных проблем-работа с отходами. "Сегодня практически все полигоны либо перешагнули допустимые объёмы складирования, либо подошли к предельным значениям. Если ничего не менять, то в 2022 году складировать мусор будет некуда",- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что ещё 10 лет назад, работая в Министерстве природных ресурсов, разработал региональную программу обращения с отходами. Однако тогда от нее просто отмахнулись. Сегодня решать вопрос необходимо безотлагательно.

"Практически половина отходов не доезжала до полигонов и утилизировалась в лесопосадках. В результате в начале 2018 года насчитывалось 800 несанкционированных свалок. Мы негативный процесс остановили! С января 2019 года объем мусора, принятого полигонами, увеличился на 50%"- рассказал губернатор.

Проблемами с утилизацией отходов должны заниматься органы МСУ, бизнес и экологические организации.

"Сегодня неразберихи очень много: счета выставляются неорганизованно и неграмотно, уровень сбора платежей очень низкий. Здесь срочно нужно навести порядок" - резюмировал Дмитрий Азаров.

Говоря о начислении оплаты обращения с ТКО, глава региона подчеркнул, что система формирования нормативов осталась прежней: в городах - по кв.м., в сёлах по числу проживающих: «Её критикуют, и справедливо. Но все должны понимать,что переход на подушевую оплату ударит по многодетным семьям».

"Не дает она и ответа на вопрос - кто будет платить за мусор из квартир, сдаваемых внаём,с коттеджей, расположенных в городских округах, где, как правило, никто не прописан. А коттеджи по 300 кв.м., а то и по тысяче", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил МСУ проработать вопрос.

"Предалагаю представителям органов МСУ, общественным палатам городов: давайте вместе найдем консенсусное разумное решение по подходам образования нормативов. Проработайте, послушайте людей, привлеките к работе председателей ТОСов, общественных советов, старших домов", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 марта 2019  18:12
Особое внимание специалисты РТРС уделили вопросу настройки цифровых телеканалов.
Для оказания помощи населению по вопросам ЦЭТВ самарский филиал РТРС начал готовить волонтеров в районах области
Особое внимание специалисты РТРС уделили вопросу настройки цифровых телеканалов.  Социум
90
27 марта 2019  17:51
28 марта в КРЦ «Звезда» в финале Самарского дивизиона встретятся школьные команды КВН.
В Самаре пройдёт ряд игр официальной лиги КВН «Самара»
28 марта в КРЦ «Звезда» в финале Самарского дивизиона встретятся школьные команды КВН.  Социум
88
27 марта 2019  17:32
Такие занятия планируется проводить в школах и лицеях с техническим уклоном.
В России появятся курсы для школьников по беспилотным автомобилям
Такие занятия планируется проводить в школах и лицеях с техническим уклоном.   Социум
88
Весь список

Здравоохранение
27 марта 2019  12:55
Дмитрий Азаров: «Проблема доступности первичной медпомощи для всех населённых пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течении двух лет»
Дмитрий Азаров: «Проблема доступности первичной медпомощи для всех населённых пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течении двух лет»
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
166
27 марта 2019  10:58
В Роскачестве научили выбирать лучший фарш
В Роскачестве научили выбирать лучший фарш
В нем должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Здравоохранение
130
27 марта 2019  10:54
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. Здравоохранение
128
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
434
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
503
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
789
Весь список
Туризм
26 марта 2019  12:53
У россиян интерес к коротким поездкам на 2-4 ночи растет
У россиян интерес к коротким поездкам на 2-4 ночи растет
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
161
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
662
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
619
Весь список
Образование
27 марта 2019  15:21
В 2019 будут введены три школы (Стройкерамика, Южный город, Приволжье).
Губернатор обратил внимание на дефицит мест в школах в ряде районов СО
В 2019 будут введены три школы (Стройкерамика, Южный город, Приволжье).   Образование
119
26 марта 2019  15:45
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области.
В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса «Взлет»
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области.   Образование
256
26 марта 2019  15:32
В конкурсе приняло участие 210 человек из 14 регионов.
Самарские студенты заняли второе место в олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»
В конкурсе приняло участие 210 человек из 14 регионов.  Образование
229
Весь список

Культура
27 марта 2019  17:38
Сегодня чествовали тех, кто своим трудом делает культурную жизнь в городе насыщенной и разнообразной. Благодаря труду творческого сообщества о Самаре знают не только в России, но и далеко за её пределами.
В Самаре прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников культуры России и Международного Дня театра
Сегодня чествовали тех, кто своим трудом делает культурную жизнь в городе насыщенной и разнообразной. Благодаря труду творческого сообщества о Самаре знают не... Культура
87
27 марта 2019  15:32
В ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы.
Дмитрий Азаров: "В 2019 году пристальное внимание будет уделено капремонту учреждений, развитию театров"
В ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы.   Культура
104
27 марта 2019  11:32
На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится презентация российско-немецких проектов
На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится презентация российско-немецких проектов
Они включают возможность постановки оперного спектакля силами немецких специалистов. Культура
125
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
395
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
631
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1069
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4654
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
503
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
791
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
755
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1210
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
924
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
323
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
955
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1006
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1972
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2239
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1339
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдёт ряд игр официальной лиги КВН «Самара»
В Самаре прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников культуры России и Международного Дня театра
Всемирный день театра в Самаре: афиша мероприятий
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные