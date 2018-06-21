Дмитрий Азаров: "Очень рад, что нашим гостям из других стран и континентов нравится в нашем городе"
21 июня 2018 21:28
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"Мне не нужно подтверждение иностранных гостей в том, что самарцы доброжелательные и гостеприимные люди. Я сам коренной житель Самары, и я знаю наш характер. Очень рад, что нашим гостям из других стран и континентов нравится в нашем городе",- рассказал глава региона журналистам.
На вопрос, почему Джанни Инфантино посещает уже второй матч в Самаре, Дмитрий Азаров ответил: потому что ему у нас понравилось!
"Не каждый город удостоен такого внимания Президента FIFA. Уверен, что Джанни Инфантино запомнит Самару как футбольный центр не только Европы, но и мира!", - отметил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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