Дмитрий Азаров: «Никаких двойных квитанций оплаты за газ не будет. Выставлять счета будет «Газпром межрегионгаз»

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Во вторник, 29 января, Губернатор Самарской областипринял участие в тридцать пятом заседании Самарской ГубернскойДумы.В повестку первого в новом году заседания был внесен вопрос о начислении платы за газоснабжение, эта тема сегодня волнует большинство жителей области. Напомним, в рамках большой пресс-конференции, прошедшей 18 января, Глава региона подчеркнул, что спор будет урегулирован до начала февраля.«Власти не всегда уместно вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. Однако совершенно очевидно, что с определенного моментавопрос стал социально-значимым. И я пообещал, что разберусь в этой ситуации, помогу сторонам сблизить позиции. Решение принято. Никаких двойных квитанций оплаты за газ не будет», - отметил Дмитрий Азаров.Стороны пришли к взаимному согласию:, а транспортировкойи техническим обслуживанием по-прежнему продолжит заниматься полномочная организация – «Средневолжская газовая компания».«При этом Правительство Самарской области продолжит работу над тем, чтобы платёжный документ был единый, а уже потом происходило его расщепление», - подчеркнул Губернатор.Отметим, что все средства, которые собственники заплатили в предыдущий период уполномоченной компании, будут учтены и переданысобственнику газа – компании «Газпром». Губернатор поставил задачу министру энергетики и ЖКХи министру социально- демографической и семейной политикимаксимально включиться в работу по консультированию жителей (в том числе учета переплаты предыдущих периодов и предоставления льгот), передает пресс-служба облправительства.