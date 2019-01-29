Дмитрий Азаров: «Никаких двойных квитанций оплаты за газ не будет. Выставлять счета будет «Газпром межрегионгаз»
29 января 2019 15:05
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Думы.
В повестку первого в новом году заседания был внесен вопрос о начислении платы за газоснабжение, эта тема сегодня волнует большинство жителей области. Напомним, в рамках большой пресс-конференции, прошедшей 18 января, Глава региона подчеркнул, что спор будет урегулирован до начала февраля.
«Власти не всегда уместно вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. Однако совершенно очевидно, что с определенного момента
вопрос стал социально-значимым. И я пообещал, что разберусь в этой ситуации, помогу сторонам сблизить позиции. Решение принято. Никаких двойных квитанций оплаты за газ не будет», - отметил Дмитрий Азаров.
Стороны пришли к взаимному согласию: выставлять счета за газ гражданам будет «Газпром Межрегионгаз», а транспортировкой
и техническим обслуживанием по-прежнему продолжит заниматься полномочная организация – «Средневолжская газовая компания».
«При этом Правительство Самарской области продолжит работу над тем, чтобы платёжный документ был единый, а уже потом происходило его расщепление», - подчеркнул Губернатор.
Отметим, что все средства, которые собственники заплатили в предыдущий период уполномоченной компании, будут учтены и переданы
собственнику газа – компании «Газпром». Губернатор поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову и министру социально- демографической и семейной политики Марине Антимоновой максимально включиться в работу по консультированию жителей (в том числе учета переплаты предыдущих периодов и предоставления льгот), передает пресс-служба облправительства.
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