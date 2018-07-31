Дмитрий Азаров: "Необходимо сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития одаренных детей"
31 июля 2018 14:56
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В работе секций принимают участие глава региона Дмитрий Азаров, члены областного правительства, президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин, руководитель АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, участники конкурса "Лидеры России", представители молодежного кадрового резерва.
Открывая работу стратегической сессии, Дмитрий Азаров поблагодарил федеральных экспертов за участие в работе сессии: "Для нас крайне важно мнение людей, профессионально работающих в этой сфере, являющихся лидерами в подготовке кадров, которые могут научить и посоветовать. Мы основываемся на предложениях жителей Самарской области - это ключевой фактор. Но важен взгляд со стороны,чтобы не потерять цели,не сбиться на ложные пути".
Глава региона напомнил как президент страны Владимир Путин в своем послании отмечал, что позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека.
"Трудовой потенциал Самарской области является ее важнейшим конкурентным преимуществом, - считает Дмитрий Азаров. - Высокая степень урбанизации, развитая система образования, большое количество крупных предприятий и высокотехнологичных производств сформировали рынок труда с высокой долей образованных, квалифицированные кадров".
Он привел данные о том, что по доле высококвалифицированных работников - 38%, регион входит в пятерку территорий с наивысшим значением данного показателя в целом по стране.
При этом, по его словам, в развитии трудового потенциала области очевидные системные проблемы. Трудовые ресурсы региона сокращаются - за 6 лет с 2010 по 2016 годы они уменьшились на 71,6 тыс человек.
Кроме того регион в последние три года впервые за всю историю столкнулся с проблемой оттока населения.
Другая проблема, обозначенная Дмитрием Азаровым - несоответствие профессиональной структуры выпуска вузов и сузов запросам сегодняшней экономики региона, не говоря об экономике завтрашнего дня.
"Важно выстроить системную работу с кадровым потенциалом со школьной скамьи, - заявил глава региона. - Например, в 2017 году летом было трудоустроено лишь 7% подростков. В среднем по стране — 10%. Необходимо сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития одаренных детей. Наладить эту работу помогут такие образовательные учреждения, как детский технопарк Кванториум, региональный Центр для одаренных детей, система программ "Взлет", "Полет", "Орбита".
Он также сообщил, что показатели профориентации школьников войдут в оценку эффективности руководителей образовательных учреждений.
Отдельное внимание будет уделено поддержке талантливых детей, развитию научно-технического творчества молодежи Самарской области, формированию у молодых людей проектного мышления.
Еще одна сложная, задача - обучение студентов тем профессиям в пропорциях, которые нужны экономике в будущем.
"Взаимодействие вузов и работодателей зачастую несистемно. Мы ждем от работодателей конкретные цифры и заказы от образовательных учреждений — какие профессии, специальности будут ими востребованы в ближайшей перспективе. И такой опыт уже нарабатывается, - поделился Дмитрий Азаров. - В свою очередь, вузы должны привести свои учебные планы в соответствие с новыми квалификационным требованиями и профессиональными стандартами".
В регионе уже есть положительный опыт взаимодействия ведущих вузов, таких как Самарский национальный исследовательский университет и Самарский государственный технический университет, с ПАО "Кузнецов" в разработке кейсов для квалификационных работ студентов.
"Работа должна базироваться на лучших мировых стандартах подготовки и включать использование таких инструментов как система дуального обучения, институт наставничества, сквозная система мониторинга качества подготовки кадров и трудоустройства", — заявил глава региона.
Еще одна серьезная задача — обеспечение экономики квалифицированными кадрами рабочих профессий. Дмитрий Азаров подчеркнул: это полномочия региона, и первая задача здесь — оценить и модернизировать материально-техническую базу учреждений среднего профессионально-технического образования, чтобы молодым людям хотелось там учиться, передает Волга Ньюс.
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