Дмитрий Азаров: "На реализацию нацпроект "Жильё и городская среда" СО в этом году из бюджета страны получит 3,5 млрд рублей"
27 марта 2019 16:38
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Дмитрий Азаров отметил, что "на реализацию нацпроекта СО в этом году из бюджета страны получит 3,5 млрд рублей. Министерство строительства СО в течение 6 лет должно в 1,5 раза обеспечить рост числа семей, улучшающих свои жилищные условия - с 80 до 120 тысяч к 2024 году"
Кроме того, в 2019 году (по сравнению с прошлым годом) вдвое больше людей должны быть расселены из ветхого и аварийного жилья, а в 2020 году эти объёмы должны вырасти в 3 раза.
"Всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв.м. аварийного жилья", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор обратил внимание на вопрос предоставления земель под строительство многодетным семьям:
"Ненормально, если за 10 лет работы над проектом из 20 тысяч семей - дома построили около 150!"
Глава региона поручил Правительству СО предложить пути обеспечения участков коммуникациями:
"Ко мне на приём приезжали многодетные семьи из Жигулёвска, у которых эта проблема (коммуникации к участкам) была неразрешимой. Но вместе с региональными министерствами нашли же варианты решения! Но почему точечно, почему не системно эту работу ведём?", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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