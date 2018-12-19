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Дмитрий Азаров: "Мы сохраним систему расчета тарифов за вывоз мусора на прежнем уровне"

19 декабря 2018 22:44
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Губернатор во время эфира подчеркнул, что все жители должны понимать: за вывоз мусора они платили всегда.
Во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с переходом на новую систему оплаты за вывоз мусора с 1 января 2019 года, передает Волга Ньюс.

"Чтобы не будоражить жителей неочевидными решениями, решено сохранить систему расчета тарифов по сбору мусора, существующую сейчас, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в регионе. В городских округах тариф за сбор и утилизацию мусора будет привязан к квадратному метру, и мы такой пересчет норматива сделаем и введем. На сельских территориях сегодня, как правило, уже введен подушевой сбор - его там и сохраним", - заявил Дмитрий Азаров.

С нового года в Самарской области появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По итогам конкурса регоператором на ближайшие девять лет было выбрано ООО "ЭкоСтройРесурс".

В задачи компании войдет заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них. Сейчас единый регоператор проводит конкурсы для определения компаний-перевозчиков.

Изначально предлагалось установить с 1 января 2019 г. для всех жителей региона тариф за вывоз одного куб. м мусора на уровне 598,16 руб., а с 1 июля 2019 г. - 627,25 руб./куб. м.

При этом норматив накопления ТБО, согласно приказу министерства энергетики и ЖКХ региона от 19 декабря 2016 г. "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" в городе составляет 2,35 куб. м в год для жителя многоквартирного дома, в индивидуальном жилом доме - 2,81 куб. м. В районах эти нормативы составляют 1,95 и 2,7 куб. м, соответственно.

Таким образом, стоимость вывоза ТКО для одного жителя многоквартирного дома в Самаре с января 2019 г. должна была составить 117,13 руб. вне зависимости от метража занимаемого им помещения.

В итоге было решено снизить тариф с 1 июля 2019 г. до 619,32 руб./куб. м. Среднегодовой тариф, таким образом, составит 608,74 руб./куб. м с НДС, что ниже конкурсной заявки регионального оператора, согласно которой тариф составлял 655,59 руб./куб. м с НДС.

Кроме того, для городов Самарской области было решено сохранить расчет платежа в привязке к метражу жилплощади. Таким образом, за квартиру площадью 66 кв. м собственник (независимо от количества проживающих с временной или постоянной регистрацией) заплатит по формуле: 66 кв. м*норматив 0,091 (куб. м/год)/12*тариф 598,16 = 299 руб. в месяц, или 4,54 руб. за квадратный метр.

В 27 муниципальных районах и Нефтегорске будут действовать нормативы накопления ТКО, установленные в 2016 году. В этом случае формула расчета формируется по количеству проживающих: количество граждан, проживающих в помещении × региональный тариф × норматив накопления ТКО/12.

Губернатор во время эфира подчеркнул, что все жители должны понимать: за вывоз мусора они платили всегда, просто этот параметр не указывался в квитанциях на оплату услуг ЖКХ. С нового года меняется только то, что услуга по вывозу мусора из статуса жилищной перешла в статус коммунальной.

"Это, в первую очередь, повышение контроля за расходованием средств, за теми платежами, которые люди уже осуществляют", - объяснил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что сейчас даже невозможно отследить, сколько люди платят за вывоз мусора: вся эта информация просто "зарыта" в квитанции.

"Теперь это будет прописано отдельной строкой, и можно будет контролировать, на что и какие суммы уходят, повышать прозрачность работы, - говорит глава региона и добавляет: - Нам надо, чтобы эти средства шли на рекультивацию свалок, на создание современных полигонов, системы сбора отходов. На это нацелены все наши действия".

В продолжение он напомнил, что еще в 2016 г. правительство области готовило изменение нормативов накопления отходов. Поправки тогда были подготовлены, но в ход их не пустили. "До сентября 2017 года наш регион серьезно отставал от других. Не была разработана даже схема размещения отходов, поэтому нам пришлось готовить ее в ускоренном темпе: ту работу, на которую нужно полтора года, мы были вынуждены выполнить за шесть-семь месяцев", - вспоминает Дмитрий Азаров и добавляет, что с задачей все же справились.

Еще одно изменение, которое должно было произойти в связи с переводом услуги по транспортировке и утилизации отходов из статуса "жилищной" в коммунальную", - это изменение схемы расчета платежа. Так, если раньше он считался по квадратным метрам, то теперь должен рассчитываться исходя из количества проживающих.

С одной стороны, глава региона убежден, что логика в таком подходе есть - ведь мусор производит человек. При этом имеются существенные различия по количеству отходов, которые производят городской и сельский житель, различается объем мусора и в зависимости от уровня дохода человека. Поэтому, убежден Дмитрий Азаров, всех равнять под одну цифру нельзя.

Однако изначально тариф был предложен единый для всех жителей региона, что вызвало массу вопросов и обсуждений. Для того чтобы все эти переживания пресечь, глава региона и принял решение - оставить схему расчета прежней.

Благодаря такому подходу не пострадают те семьи, которые в силу невысокого дохода живут в стесненных условиях - допустим, впятером в двухкомнатной квартире.

"Ведь в чем риски подушевого сбора: возьмем, например, квартиру площадью 55 кв. м, в которой живут пять человек. Исходя из тарифа, который утвержден, такая семья платила бы 600 руб. за отходы. А если мы сейчас по квадратным метрам будем считать, то она будет платить на уровне 220 рублей. Есть разница? Есть. При этом человек, который один живет в коттедже размером 200 кв. м, платил бы копейки, он бы даже меньше стал платить. Это справедливо? Это честно? Вряд ли в обществе это решение воспринялось бы как справедливое. Нет, я не думаю, что у нас время принятия таких решений. Очевидно, что каждое решение, помимо экономического обоснования, должно проходить проверку в обществе на предмет справедливости", - объяснил свою позицию Дмитрий Азаров.

При этом он заметил, что в большинстве других регионов страны осуществляется переход на подушевую оплату за вывоз мусора. "Мы на своих людях экспериментировать не будем. Мы посмотрим, как в других регионах эта система будет работать. И если она окажется более эффективной, более прогрессивной, воспринимаемой обществом положительно, мы вернемся к этому вопросу", - заметил глава региона.

Также он подчеркнул, что необходимо отработать вопрос с жителями элитных коттеджей, которые есть и на территории городов, и в селах. По словам Дмитрия Азарова, зачастую именно они не платят за вывоз отходов. И в случае с вводом платежей по метражу принудить их оплачивать эту услугу, по мнению главы региона, будет проще.

Также он заметил, что в случае расчета тарифа исходя из метража жилплощади имеется такая группа риска, как ветераны. "Это люди, которые еще в советское время заслужили квартиры и сегодня живут, в основном, по одному или по двое примерно на 60 кв. м. Наша задача - не допустить значительного увеличения платежа у них. Я дал поручение министерству социальной защиты, министерству экономики, региональному оператору, правительству в целом, которое, к сожалению, подготовило, на мой взгляд, не очень выверенное решение, чтобы в ближайшие три дня, до конца недели, были представлены предложения, как нам защитить этих людей. Мы найдем такую возможность, не сомневайтесь", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение глава региона заверил горожан, что бояться серьезного повышения тарифов с нового года не стоит. "У нас в среднем платеж за ЖКХ с 1 января вырастет по региону на четыре с небольшим процента. Это включая и текущий ремонт, и капремонт, и мусор, и электроэнергию, и воду. Так что бояться кратного увеличения тарифов не стоит", - подытожил Дмитрий Азаров. 
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Комментарии



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