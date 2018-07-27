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Дмитрий Азаров: "Мы обязаны с максимальной эффективностью использовать шанс, который дал ЧМ, для дальнейшего развития региона"

27 июля 2018 21:28
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Дмитрий Азаров, в первую очередь, поставил задачу представить не просто концепцию, а четкий план использования каждого квадратного метра
В пятницу, 27 июля, на стадионе "Самара Арена" под председательством Дмитрия Азарова прошло заседание регионального оргкомитета "Россия-2018". В рамках встречи подвели итоги чемпионата мира по футболу и обсудили концепцию дальнейшего использования наследия ЧМ-2018 — инфраструктуры и спортивных объектов.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил все структуры, которые были задействованы в подготовке и проведении ЧМ-2018. 

Дмитрий Азаров напомнил слова президента страны, что Россия подарила миру незабываемый праздник, который вошел в историю как один из самых ярких и непредсказуемых со спортивной точки зрения и результативности турниров. ЧМ-2018 стал праздником для всех его участников.

Благодаря масштабным инвестициям в транспортную, социальную, спортивную инфраструктуру, продолжил Дмитрий Азаров, Самарская область получила мощный импульс для развития. Грамотно использовать эту возможность — первоочередная задача. По его словам, региону в сжатые сроки необходимо утвердить программу использования наследия ЧМ-2018. Дмитрий Азаров поставил задачу при ее формировании обязательно учесть предложения жителей области, опыт других регионов, а также рекомендации, прозвучавшие на заседании совета по спорту при президенте и оргкомитета "Россия-2018" в Калининграде.

"Мы просто обязаны с максимальной эффективностью использовать тот шанс, который нам дал чемпионат мира для дальнейшего развития региона", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Губерния действительно получила богатое наследие — современную транспортную сеть, спортивную инфраструктуру, модернизированные учреждения здравоохранения, благоустроенные общественные пространства. И, самое важное, у региона появился неоценимый опыт проведения масштабных мероприятий.

На базе наследия проглядываются и новые перспективы развития области, подчеркнул в своем докладе врио вице-губернатора, заместитель председателя регионального оргкомитета Александр Фетисов. По его словам, созданная около "Самара Арены" инженерная, транспортная, коммунальная инфраструктура, а также архитектурно-планировочный потенциал территории создает предпосылки для формирования около Радиоцентра нового городского района.

О некоммерческом и коммерческом использовании "Самара Арены", а также о развитии прилегающей территории доложил руководитель департамента по организации подготовки к ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения регионального минспорта Виталий Иванов.

В рамках концепции использования наследия ЧМ-2018 футбольная арена должна стать многофункциональным центром не только для спортивных, но и для развлекательных, событийных, выставочных мероприятий. В приоритете, конечно, спортивная составляющая. Кроме того, что стадион будет отдан в использование "Крыльям Советов", здесь могут появиться детский спортивный центр, центр восстановления спортсменов и другие спортивные объекты: велотрек, УСЗ, центр водных видов спорта. Концепция, по словам Виталия Иванова, будет представлена 30 ноября.

После его доклада Дмитрий Азаров, в первую очередь, поставил задачу представить не просто концепцию, а четкий план использования каждого квадратного метра "Самара Арены". Во-вторых, сдвинул сроки — стратегия развития территории вокруг — должна быть готова к 15 ноября.

Но главное, глава региона поставил задачу к разработке программы развития Радиоцентра привлечь научное сообщество — урбанистов. Дмитрий Азаров выразил сомнение, что развитие только спортивной составляющей "вдохнет жизнь" в территорию. По его мнению, предлагаемый ранее парк развлечений будет также пользоваться популярностью. "Нужна научная проработка. Здесь должен быть концептуальный проект на долгосрочную перспективу. Иначе будет деградация территории, а этого допустить нельзя", — подчеркнул глава региона.

На совещание обсудили также гуманитарное наследие ЧМ-2018. Так, ведущий специалист по работе с волонтерами Юлия Чигарева предложила внедрить в регионе стандарт поддержки добровольчества и создать ресурсный центр, который объединит кадровый потенциал волонтерских центров.

Дмитрий Азаров ее поддержал, дав поручение региональным структурам при формировании кадрового резерва в первую очередь иметь в виду волонтеров ЧМ-2018.

"Этот потенциал нельзя потерять. Это главный резерв, наши помощники, которые уже проявили себя", — акцентировал внимание глава региона.

Отдельно на встрече обсудили подготовку к первому матчу чемпионата РФПЛ на "Самара Арене" — "Крылья Советов" — ЦСКА. Сегодня за четыре часа на игру уже продали больше 10 тыс. билетов. Во вторник, 31 июля, по словам финдиректора ПФК "Крылья Советов" Игоря Поварова, ожидается 37-38 тыс. зрителей. Уже готова схема доставки болельщиков, для них на последней миле подготовлена культурная программа.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что для проведения первого матча должны быть мобилизованы все силы — безопасность и комфорт необходимо обеспечить на высшем уровне, как на ЧМ-2018: "Нам очень важно эту планку не снижать. Мы вышли на очень высокий уровень, который во многом не просто изменил настроение и менталитет жителей региона. Люди заново влюбились в свою родную землю, в родной город. Любой шаг назад я буду рассматривать как ситуацию чрезвычайную, неприемлемую. Праздник футбола продолжается", — подвел итог совещания Дмитрий Азаров.

В рамках встречи состоялось награждение волонтеров, медиков, сотрудников службы безопасности, представителей СМИ памятными знаками за участие в проведении ЧМ-2018 в Самаре, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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