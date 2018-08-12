Дмитрий Азаров: "Фестиваль жив и будет жить. Так будет всегда"

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"Я люблю эту гору, я люблю эту гитару, я люблю Грушинский и удивительное грушинское братство уже 30 лет и буду любить дальше. Сегодня отмечаем юбилейный фестиваль - 50 лет Грушинскому, и для меня большая честь поздравить всех вас с этим прекрасным,замечательным юбилеем" - обратился Дмитрий Азаров к участникам юбилейного Грушинского фестиваля."Грушинский фестиваль жив, а значит с ним живет и Валерий Грушин - удивительный человек, который увлекал и объединял людей при жизни, объединяет их и теперь. Я уверен, что он живет в нашей памяти с этими прекрасными песнями, духом фестиваля", - отметил глава региона."Я хочу поблагодарить и всех удивительных людей, которые десятки лет являются гордостью, славой, творчеством, духом фестиваля, настоящих "апостолов" Грушинского фестиваля, которых сегодня много на этом юбилейном празднике. Спасибо вам! Я хочу поблагодарить всех, кто любит настоящее творчество, искусство, авторскую песню. Вы - гора, вы - главные хранители фестиваля, главные хранители традиций! Спасибо, что фестиваль жив, спасибо, что он есть на самарской земле, и я уверен, он будет развиваться и дальше", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона отметил, что Грушинский фестиваль будет и впредь иметь поддержку Правительства Самарской области:"Сегодня с организаторами фестиваля мы обсудили целый ряд идей, которые обогатят и расширят его в будущем. Фестиваль жив и будет жить. Так будет всегда", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.