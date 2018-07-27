Дмитрий Азаров: "Безопасность детей для нас - задача номер один"

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Обеспечение школ всеми техническими системами безопасности - вопрос, который остаётся не в полной мере решённым в течение многих лет.Положительную динамику в последнее время показывают все муниципальные районы, кроме трёх - Кинель-Черкасского, Богатовского, Шигонского.Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в этих районах нет динамики и принять меры.Также глава региона поручил Владимиру Пылёву в первоочередном порядке предоставить расчёты по дооснащению всех школ Самарской области тревожными кнопками для скорейшего решения вопросов финансирования работ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.