Дмитрий Азаров: " Я уверен, что мы будем гордиться военнослужащими, призванными с территории Самарской области"

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Сборы традиционно проходят два раза в год накануне осеннего и весеннего призывов. Здесь подводятся итоги предыдущего периода, ставятся задачи на будущее. Плановое задание на осенний призыв 2017 года по Самарской области составляло 1839 человек. Оно было выполнено в полном объеме. Весной этого года в регионе должны призвать на воинскую службу 2900 человек.В период, предшествующий призыву, военными проведена большая подготовительная работа: оборудованы призывные пункты в районах, сборный пункт области, завезено вещевое имущество, продовольствие. В общей сложности в сборах приняли участие около 120 человек.Обращаясь к участникам сборов,напомнил, что Президентом России поставлена задача: абсолютное лидерство в строительстве мобильной, хорошо оснащенной, профессиональной армии. «Наша с вами задача - обеспечение призыва граждан на военную службу. 1 апреля начинается новый призыв, который продлится до 15 июня. Предстоит большая работа, без вашего личного участия организация и проведение призыва невозможны. Я уверен, что мы будем гордиться военнослужащими, призванными с территории Самарской области», - сказал глава региона.Врио заместителя председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности, также являющийся председателем призывной комиссии резервного состава, рассказал о работе, которая ведется с будущими военнослужащими до начала призыва.«Еще 10-15 лет назад популярность военной службы была не так высока, и наблюдался дефицит призывников. Сейчас наблюдается совсем другая тенденция: призывные комиссии, медицинские комиссии решают обратную задачу - выбрать из числа желающих самых лучших, самых достойных», - отметил Юрий Иванов, сообщает пресс-служба облправительства.