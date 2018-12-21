Дмитрий Азаров: " Нам удалось восстановить пошатнувшееся доверие людей к избирательной системе СО, убедить граждан участвовать в выборах"
21 декабря 2018 17:24
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Юбилейный год не стал исключением. В марте 2018 года жители нашего региона принимали участие в выборах Президента России, а уже осенью - Губернатора СО. Две масштабные избирательные кампании прошли без серьезных нарушений.
Избирательная система СО включает в себя 47 территориальных и 1762 участковые избирательные комиссии. А численность организаторов выборов превышает 18,5 тысяч человек. Более 300 из них работают на протяжении всех 25 лет.
"За 2,5 десятилетия эта система утвердилась как важнейший институт демократии, фундаментальная основа государственности - Избирательная система предоставляет все возможности для выражения воли граждан. Благодаря изберкому СО совершенствуется правовая база, действует четкий механизм общественного контроля за выборами. Серьезный экзамен на зрелость и профессионализм выдержали наши избиркомы в этом году, проведя две масштабные кампании", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам избиркома СО.
"Президент В.В.Путин поставил задачу провести честные,конкурентные и легитимные выборы главы государства. Мы с этой задачей справились, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Нам удалось восстановить пошатнувшееся доверие людей к избирательной системе СО, убедить граждан участвовать в выборах", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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