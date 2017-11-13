«Дмитрий Андреевич устал», — Дмитрий Муратов, возглавлявший «Новую газету» на протяжении 22 лет, покинет свой пост

106

«Дмитрий Андреевич устал», — пояснил источник РБК в «Новой газете» и подтвердил Муратов.«Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», — заявил Муратов.Как пояснил РБК Муратов, в «Новой газете» появится новый орган — редакционный совет, состав которого также определится путем голосования 17 ноября. «За советом будут стратегические вопросы. Функции главного редактора прописаны в законе «О СМИ», он определяет полностью кадровую и редакционную политику», — рассказал Муратов.Редакционный совет «Новой газеты» возглавит Муратов, говорит источник РБК в издании. «Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары», — пояснил собеседник РБК.На пост главного редактора «Новой газеты» будут претендовать три человека, рассказал Муратов. «Это шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров, редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов», — добавил он, отказавшись назвать РБК того, кому отдаст свой голос.«Новая газета» — общественно-политическое издание, которое было основано покинувшими «Комсомольскую правду» журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел 1 апреля 1993 года, тогда она называлась «Новая ежедневная газета». В феврале 1995 года газету возглавил Дмитрий Муратов, к тому моменту издание было переименовано в «Новую газету». Сейчас «Новая газета» выходит три раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу. Тираж издания (по данным редакции) — 187 750 экземпляров. В октябре 2017 года, по данным Similarweb, на сайт «Новой газеты» заходили 11,5 млн раз. Из них 61% трафика пришелся на Россию.Учредитель «Новой газеты» — ЗАО «Издательский дом «Новая газета», которое, по данным СПАРК на октябрь 2017 года, на 100% принадлежит ООО «Информбюро». Его учредителями, в свою очередь, на паритетных началах являются Дмитрий Муратов и Сергей Кожеуров. Самой редакцией управляет АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета», в правление которого, в частности, входит экс-президент СССР Михаил Горбачев.В отчете АНО, опубликованном на сайте Минюста России, указано, что в 2016 году редакция в качестве пожертвования от физических лиц получила 131,6 млн руб. Доходы АНО от издательской деятельности составили 34,5 млн руб.По данным «Медиалогии» на сентябрь 2017 года, «Новая газета» занимает седьмое место в десятке самых цитируемых газет с индексом цитируемости 300 (отражает количество ссылок в других СМИ).Фото: Михаил Метцель / ТАСС