Дмитий Шляхтин поздравил от имени Дмитрия Азарова всех любителей спорта с Днем физкультурника

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На церемонии открытия Дня физкультурника Дмитий Шляхтин поздравил от имени Дмитрия Азарова весь регион, спортсменов, тренеров, специалистов отрасли, любителей спорта с праздником:"Самарская область имеет славные спортивные традиции, жители губернии любят спорт, и все больше людей им занимаются" - отметил он.Самара отметила День в физкультурника - награждение лучших спортсменов и специалистов, различные виды спорта, соревнования, мастер-классы, конкурсы, концертная программа, тысячи самарцев на набережной!Спасибо тем, кто был сегодня вместе с нами! Мы - спортивный регион, передает пресс-служба минспорта СО.