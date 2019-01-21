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Для зрителей после капитального ремонта открылся основной зал тольяттинского театра «Дилижанс»

21 января 2019 14:25
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После капитального ремонта основного зрительного зала.
19 января в Тольятти состоялось торжественное открытие после капитального ремонта основного зрительного зала театра юного зрителя «Дилижанс». По вместимости это самый большой зал – на 248 мест, а потому его открытия с нетерпением ждали и зрители, и творческий коллектив.

Напомним, что 14 декабря 2017 года на приеме граждан к Главе региона Дмитрию Азарову за помощью обратилась инициативная группа от театра «Дилижанс». Представители администрации и артисты рассказали, что технические возможности театра давно устарели и не соответствуют современным требованиям постановок, и попросили ускорить начало ремонта зрительного зала. В прошлом году театр отпраздновал четвертьвековой юбилей.

По поручению Главы региона график работ по ремонту был скорректирован. На ремонт было выделено 9 156,4 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 8610,6 тыс. руб. и местного бюджета 545,8 тыс. руб.). В итоге была усовершенствована вся механика сцены, появился поворотный круг, в зале теперь есть технический балкон для светового оборудования, улучшена акустика, установлена система кондиционирования, обновлен интерьер. По специальному заказу изготовлен оригинальный театральный занавес, а для зрителей поставлены новые удобные кресла.

Ремонт шел несколько месяцев, и все это время труппа репетировала на других площадках.

«Хочу сказать спасибо своему коллективу за терпение. Театр жил одной идеей, что все получится, и все получилось!», — поделилась впечатлениями директор Театра юного зрителя «Дилижанс» Ирина Миронова.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников торжественного мероприятия приветствовал врио министра культуры Сергей Филиппов: «Год театра в Тольятти начинается таким знаковым событием — открытием обновленного зала, обновленной сцены, что дает «Дилижансу», одному из самых любимых тольяттинских театров, новые возможности для претворения в жизнь самых смелых творческих замыслов. Глава региона Дмитрий Игоревич не мог не откликнуться на пожелание коллектива. Были выделены серьезные средства из областного бюджета. Средства были выделены также и из бюджета Тольятти. Совместными усилиями достаточно быстро появился фактически новый зал».

Также Сергей Филиппов по поручению Дмитрия Азарова вручил благодарственные письма Губернатора художественному руководителю театра Виктору Мартынову и заместителю директора по основной деятельности Галине Свиридовой.

«На обновленной сцене в этом сезоне нас ждут две премьеры. Первая «Наш бедный Марат». Она посвящена 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. Следующая премьера – «Преступление и наказание» состоится в рамках большого федерального проекта «Театры малых городов». Скажу откровенно, в истории театра такого большого бюджета на постановку еще не было», — рассказал худрук театра Виктор Мартынов.

Новая жизнь театрального зала началась в этот день с премьерного показа спектакля «Красная Шапочка» по произведению Е. Шварца (режиссер Александр Кудряшов). Спектакль создан в рамках федерального проекта «Театры – детям», передает пресс-служба облправительства.

***
Театр юного зрителя «Дилижанс» образован в 1992 году как любительский коллектив. С 2001 года данное учреждение работает в формате репертуарного театра с афишей, включающей не менее 20 спектаклей. В 2012 году театр «Дилижанс» получил статус муниципального театра юного зрителя. В состав театральной труппы входят 20 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Репертуар театра составляют спектакли различной жанровой принадлежности – от детского мюзикла до социальной трагедии. 
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