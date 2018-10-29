Для жителей региона состоится прямая линия о регистрации земельных участков

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В Управлении Росреестра по Самарской области 7 ноября 2018 года пройдет «прямая линия», в ходе которой жители региона смогут задать вопросы о постановке на кадастровый учет и регистрации земельных участков.Звоните с 10.00 до 11.00 по телефону (846) 33-22-555, получайте ответы у начальника отдела регистрации земельных участков Павла Евгеньевича Найдовского, передает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.