Для жителей СО: Нарушены трудовые права – звоните на телефон «горячей линии»!

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С целью выявления фактов нарушения трудового законодательства и «серого» рынка труда в Самарской области проводится планомерная и предметная работа, которая строится на основе системного взаимодействия всех контрольно-надзорных органов.– задержка выплаты заработной платы;– невыплата всех сумм, причитающихся при увольнении– заключение гражданско-правового договора вместо трудового;– непредоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством;– плохие условия труда и др.– в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области – 8(846) 3345892,– Прокуратуре Самарской области – 8(846) 3335428,– в Государственной инспекции труда в Самарской области – 8(846) 2635217.Помните! Чем быстрее вы сообщите о факте нарушения, тем быстрее профильные органы власти смогут начать проверку и восстановить ваши законные права, передает пресс-служба облправительства.