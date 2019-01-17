Для жителей СО: Нарушены трудовые права – звоните на телефон «горячей линии»!
17 января 2019 16:44
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Если вы столкнулись с одним из фактов нарушений ваших трудовых прав:
– задержка выплаты заработной платы;
– невыплата всех сумм, причитающихся при увольнении
– заключение гражданско-правового договора вместо трудового;
– непредоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством;
– плохие условия труда и др.
можете сообщить о них по следующим телефонам «горячей линии»:
– в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области – 8(846) 3345892,
– Прокуратуре Самарской области – 8(846) 3335428,
– в Государственной инспекции труда в Самарской области – 8(846) 2635217.
Помните! Чем быстрее вы сообщите о факте нарушения, тем быстрее профильные органы власти смогут начать проверку и восстановить ваши законные права, передает пресс-служба облправительства.
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Помните! Чем быстрее вы сообщите о факте нарушения, тем быстрее профильные органы власти смогут начать проверку и восстановить ваши законные права! Социум
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