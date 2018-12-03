Для выпускников школы села Красный Яр полицейские провели антикоррупционную лекцию

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Инспектор ОДН Наталья Серова подробно рассказала будущим студентам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений, привела примеры, когда дача и получение взятки приводили злоумышленников в зал суда, и вместе с ребятами смоделировала типовые ситуации взяточничества, а также объяснила понятие «посредничества во взяточничестве» и что необходимо делать, если кто-либо вымогает взятку.Капитан полиции рассказала юным гражданам, что перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает, после чего познакомила старшеклассников со статьями Уголовного Кодекса РФ: 290 «Получение взятки» и 291 «Дача взятки», подробно рассказав, какое наказание предусмотрено законодательством.В завершении антикоррупционного урока Наталья Серова ответила на вопросы и подарила ребятам брошюры с памятками.Школьники поблагодарили капитана полиции за интересный и познавательный урок, пообещали быть честными и никогда не нарушать закон, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области