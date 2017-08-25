Для уплаты алиментов жителю Волжского района пришлось устроиться на работу

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В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с гражданина М. Мужчина обязан был выплачивать денежные средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако, в связи с отсутствием официальной работы, он уклонялся от родительских обязательств. В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители применили к нему принудительные меры. В том числе, он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также работниками УФССП России по Самарской области было установлено, что должник является автолюбителем, а значит, он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами. Судебными приставами было вынесено соответствующее постановление.В результате принятых мер гражданин М. нашел не только денежные средства, чтобы оплатить всю сумму задолженности перед дочерью (21 тысячу рублей), но и нашел работу. Мужчина предоставил справку о трудоустройстве. Судебными приставами направлена копия исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом, а значит, денежные средства будут поступать взыскателю.