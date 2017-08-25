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Новости /  Общество /  Социум  

Для уплаты алиментов жителю Волжского района пришлось устроиться на работу

25 августа 2017 12:45
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Для уплаты алиментов жителю Волжского района пришлось устроиться на работу
Судебные приставы Самарской области продолжают акцию «Собери ребенка в школу».

В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с гражданина М. Мужчина обязан был выплачивать денежные средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако, в связи с отсутствием официальной работы, он уклонялся от родительских обязательств. В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители применили к нему принудительные меры. В том числе, он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также работниками УФССП России по Самарской области было установлено, что должник является автолюбителем, а значит, он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами. Судебными приставами было вынесено соответствующее постановление.

В результате принятых мер гражданин М. нашел не только денежные средства, чтобы оплатить всю сумму задолженности перед дочерью (21 тысячу рублей), но и нашел работу. Мужчина предоставил справку о трудоустройстве. Судебными приставами направлена копия исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом, а значит, денежные средства будут поступать взыскателю.
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