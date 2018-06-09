Для удобства самарских дачников начал работу новый автобусный маршрут

Отправление первого автобуса с Хлебной площади – в 07:00, последнего (от остановки общественного транспорта «Пост ГИБДД») – в 19:45.Обращаем внимание на то, что пока работа организована в режиме пробных рейсов. В этот период стоимость проезда составит 25 рублей (без предоставления льгот).По информации Департамента транспорта администрации Самары, в течение месяца будет оцениваться пассажиропоток по вышеуказанному направлению, после чего будет рассмотрена возможность работы маршрута на постоянной основе, с предоставлением всех льгот, предусмотренных законодательством, сообщает пресс-служба администрации Самары.