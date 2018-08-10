Для самарцев, перешедших на прямые договоры с поставщиками тепловой энергии, организованы телефоны «горячей линии»

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По информации АО «ПТС», в связи с переходным периодом, связанным с формированием информационной базы о жилом фонде и проживающих гражданах, необходимой для расчета потребленных энергоресурсов, произошла задержка в выставлении квитанций.Так, в августе 2018 года жильцам домов, которые перешли на прямой расчет с ресурсниками, были выставлены квитанции за отопление и горячее водоснабжение сразу за 4 месяца. Принимая во внимание, что жители не получали квитанции за период с апреля по июль и, как следствие, не могли оплачивать предоставленные услуги своевременно, этим гражданам предоставляется рассрочка на оплату на 4 месяца.При возникновении вопросов по начислению оплаты жители могут воспользоваться любым из каналов обратной связи:- Единый контакт-центр для физических лиц по телефону +7 (846) 957-84-00;- личный кабинет клиента (персональные логин и пароль указаны в Вашем платежном документе);- сайт компании https://samara.esplus.ru .Вы можете обратиться в ближайший офис обслуживания компании:г. Самара, ул. Л.Толстого, д. 134;г. Самара, ул. Демократическая, 37;г. Самара, пр-т Кирова, д.179.Кроме того, для самарцев, у которых возникли вопросы по оплате услуг, или были выявлены неточности в квитанциях, в районных администрациях созданы специальные комиссии. Специалисты готовы помочь разобраться в каждой конкретной ситуации, передает пресс-служба горадминистрации.Ленинский район – 339 27 60Октябрьский район – 335 45 17Железнодорожный район – 339 01 53Советский район – 262 46 22Кировский район – 995 19 21