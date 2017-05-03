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Для самарских школьников провели уроки безопасности

3 мая 2017 11:52
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Для самарских школьников провели уроки безопасности
Занятия прошли в школах № 49 и 69 и ГБОУ «Самарский торгово-экономический колледж».

Представители Самарского областного отделения ВДПО в рамках акции «Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности» провели занятия в образовательных учреждениях г. Самара. Занятия были проведены в школах № 49 и 69 и ГБОУ «Самарский торгово-экономический колледж», сообщает сайт облМЧС.
На уроках учащимся рассказали об основных правилах действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, ознакомили с устройством огнетушителя, знаками безопасности.

Кроме этого, для ребят были проведены мастер-классы по надеванию боевой одежды пожарного и завязыванию спасательных узлов.
Особые эмоции у детей и педагогов вызвало стихотворение «Решил в пожарке поработать..» автора Людмилы Федосеевой. Эту жизненную историю о простом пареньке, который пришел работать в пожарную часть и стал героем представители ВДПО Кузьмина Елена и Фролкова Анастасия используют на занятиях для агитационной работы по привлечению подростков к изучению пожарно - спасательного дела и воспитанию гражданской ответственности у подрастающего поколения.

К сожалению, за 45 минут урока невозможно поделиться всеми необходимыми ребятам знаниями, поэтому представители ВДПО рекомендовали школьникам и педагогам самостоятельно ознакомиться со страничками детской безопасности на сайте Всероссийского добровольного пожарного общества и портале детской безопасности МЧС России «Спас Экстрим».

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