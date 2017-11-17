Для самарских школьников прошел урок «Футбол без дискриминации»

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Основная цель урока «Футбол без дискриминации» состоит в создании среды, свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях ЧМ-2018, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки Чемпионата мира по футболу на примере гуманистических ценностей футбола.«Тема важная. В 2018 году в Самару приедут десятки тысяч болельщиков из разных стран мира, с разных континентов, наш город примет шесть матчей Чемпионата. И мы должны проявить радушие и гостеприимство, сделать так, чтобы наши гости почувствовали здесь себякак дома», - отметила, ведущий специалист Оргкомитета «Россия-2018» по работе с волонтёрами.«Я хочу чтоб мы жили в мире, где у всех людей будут равные права и возможности. Я хочу, чтобы наше общество было справедливым и поэтому да, мне эта тема интересна», - поделился своими впечатлениями от урока ученик гимназииПолузащитник ФК «Крылья Советов»рассказал, что ему не раз приходилось сталкивать с проявлениями дискриминации на стадионах со стороны болельщиков, но в команде все по-другому. «Несмотря на то, что футбол - жесткая игра, все ребята в проявляют уважение друг к другу», - сказал он. В финальной части мероприятия Вячеслав Зинков с удовольствием раздал ребятам автографы и поучаствовал в фотосессии, сообщает пресс-служба облправительства.