Для посетителей парков Самары: Выход на лёд парковых водоемов опасен для жизни!

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Напоминаем, что лёд парковых водоемов очень тонкий и не выдерживает даже ребёнка!Выход на лёд опасен для жизни!Не показывайте пример и не допускайте детей!Будьте бдительны и осторожны!Вызов спасательной службы с мобильного телефона 101 или 112, передает пресс-служба МАУ "Парки Самары".Фото: пресс-служба МАУ "Парки Самары"