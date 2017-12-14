Для пассажиров вокзала Самара провели акцию по безопасному поведению на железной дороге

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В преддверии новогодних школьных каникул и с целью профилактики травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта сотрудники Куйбышевской дирекции инфраструктуры и детская агитбригада «Апельсин» провели акцию по безопасному поведению для пассажиров вокзала Самары.Воспитанники детской агитбригады «Апельсин» напомнили детям и взрослым в зале ожидания о том, как вести себя на вокзалах, в поездах и на платформах, читали стихи о железной дороге, пели песни, раздавали красочные буклеты с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта. Для юных пассажиров такая игровая форма подачи правил безопасности доступна и понятна.Ежемесячно на всей территории Куйбышевской магистрали проходят специальные мероприятия на станциях, вокзалах, в электропоездах, во время которых представители железной дороги в занимательной форме напоминают детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на железнодорожных объектах.