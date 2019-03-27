Для оказания помощи населению по вопросам ЦЭТВ самарский филиал РТРС начал готовить волонтеров в районах области

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Подготовку волонтеров по программе проведения консультаций по установке, подключению и настройке абонентского оборудования для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2 проводили специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».Помогать населению своего города в подключении к цифровому эфирному телевидению вызвались 38 студентов Отрадненского нефтяного техникума, обучающиеся по специальности «Компьютерные системы». Штаб волонтерского движения Отрадного для оказания помощи жителям города в настройке телевизионных приемников и цифровых приставок планируется организовать на базе Дома молодежных организаций.На встрече с волонтерами специалисты РТРС рассказали о процессе перехода Самарской области с аналогового на цифровое телевидение, продемонстрировали различные типы подключения приемного пользовательского оборудования, рассказали об их особенностях, условиях приема цифрового сигнала, объяснили назначение цифровых приставок и рассказали об их правильном подключении и настройке.Специалисты самарского филиала РТРС Ирина Костылова, Влад Гордеев, Михаил Сыров, Светлана Полякова провели с будущими волонтерами практические занятия: показали, как правильно подключить и настроить приемную антенну, чтобы обеспечить уверенный прием телеканалов цифрового эфирного телевидения. Особое внимание специалисты РТРС уделили вопросу настройки цифровых телеканалов. Кроме этого, в Штаб волонтерского движения города Отрадный специалистами самарского филиала РТРС были переданы информационные материалы по переходу на «цифру».По-прежнему работает бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам цифрового телевидения, куда могут также обратиться и волонтеры, если у них при оказании помощи населению возникнут вопросы.Студент Отрадненского нефтяного техникума Дмитрий Никитин отметил, что уже имеет опыт установки и настройки цифрового оборудования соседям, друзьям, родственникам и что это делать несложно. По его словам, на встрече со специалистами самарского филиала РТРС он закрепил свои знания и навыки, которые в дальнейшем как волонтер будет продолжать уверенно использовать.Оператор записывает все данные обратившегося человека и передает их ответственному за группу волонтеров в том или ином муниципальном образовании. Дальше уже волонтеры-добровольцы будут перезванивать заявителям, уточнять детали и договариваться о времени визита для оказания помощи по установке и настройке пользовательского цифрового оборудования.За февраль-март специалисты самарского филиала РТРС подготовили 530 волонтеров – студентов ПГУТИ. Большинство из них уже активно работают, передает пресс-служба облправительства.