Для населения Самарской области пройдут Дни открытых дверей в центрах соцобслуживания

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Категории участников: семьи в тяжелой жизненной ситуации, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, студенческие семьи, приемные и опекунские семьи и все желающие.В рамках мероприятия гражданам расскажут о помощи, которую они могут получить, в том числе и новых видах мер социальной поддержки, услугах, предлагаемых семья с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, а также психолого-медико-педагогическое консультирование. В мероприятиях примут участие специалисты по выплатам, психологи и социальный педагоги, специалисты по вопросам отдыха, представители органов опеки и попечительства и другие, сообщает пресс-служба облправительства.